ÖĞRETMENE 'VELİ' DAYAĞI!

**Hacı Mustafa Gazioğlu Ortaokulu'nda meydana gelen olayda, matematik öğretmeni H.S.'ye, öğrenci velisi H.İ.S. saldırdı. Öğrencilerinin gözün önünde dayak yiyen matematik öğretmeni H.S., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Yaşanan olayın ardından okulu ziyaret ederek, okul yönetiminden bilgiler alan Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, çıkışta basın açıklaması düzenledi. Öğretmenlerin şamar oğlanına döndürüldüğünü söyleyen Kalkan, "Eğitimciye şiddet her geçen gün artarak devam etmektedir. Bizim geleneğimizde öğretmenlik kutsal bir meslektir, öğretmen ise öğrettiklerinden dolayı 40 yıl köle olunacak aktör olarak kabul görmüştür. Son yıllarda eğitime bir şeyler oldu. Eğitimci savunmasız halde bırakıldı. Eğitimciler sistematik olarak tüm kesimlerin saldırısına maruz kalmaya başladı. Öğretmen, özensiz demeçlerle alo 147 hattına yapılan her şikayetin işleme konulmasıyla bazı velilerin öğretmeni eğitimci değil de, kendi çocuklarının hizmetçisi ve bekçisi olarak görmesiyle şamar oğlanına döndü" diye konuştu.Kalkan, sözlerini şöyle tamamladı: "Bugün Hacı Mustafa Gazioğlu Ortaokulu'nda çok vahim bir şiddet olayı ile karşı karşıya kalınmıştır. Sürekli disiplin problemleri yaşayan 7. sınıf öğrencisi disiplin kurulunca disiplin cezasına çarptırılmıştır. Öğrencinin disiplinsiz davranışlarının devam etmesi neticesinde matematik öğretmenimiz müdahale etmiştir. 7. sınıf öğrencisi, öğretmenimizin ikaz ve özür diletme çabalarını velisine bu şekilde aktardıysa, bugün öğrenci velisi okulu basmış, elindeki bıçakla sınıfa dalmış ve öğretmenimizi tüm öğrencilerinin gözü önünde darp etmiştir. Öğretmenimiz şuanda hastanededir. Maalesef öğretmenimizin kolu ve elmacık kemiği kırılmıştır. Saldırgan elindeki bıçakla öğretmenimizin üzerine yürümüş, öğrenciler büyük tehlike atlatmıştır. Saldırgan diğer öğretmenler ve diğer öğrenciler için sonucu tahmin edilemeyen olaylar yaşatabili