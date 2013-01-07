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Öğretmenin Ölümü Yasa Boğdu

Kayseri Özel Mustafa Yelkenoğlu Liseleri edebiyat öğretmeni Mehmet Akyol(41), otomobiliyle geçirdiği trafik kazasında vefat etti. Akyol'un vefatı, eğitim camiasını ve öğrencilerini yasa boğdu.

Öğretmenin Ölümü Yasa Boğdu
Mehmet Akyol'un içinde bulunduğu araca bir başka aracın arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Mehmet Akyol, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde doktorların bütün çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti.

Kılıçaslan Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ali Köksal, "Hayatını eğitime adamış fedakar bir öğretmeni, bir gönül insanını sonsuz aleme uğurluyor olmanın büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize de sabırlar diliyoruz." dedi.

İki çocuk babası Mehmet Akyol, memleketi olan Muğla'nın Milas ilçesinde mesai arkadaşları ve sevenlerinin duaları arasında toprağa verildi.
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