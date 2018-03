Öğretmenler Protesto Edecek

Eğitim Bir Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, “Öğretmenlik mesleğinin ekonomik ve mesleki itibarını hedef alan yaklaşımlar bertaraf edilmediği sürece öğretmenler gününü kutlamayacaklarını açıkladı.

Sendika binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’de, öğretmenlere, yürüttükleri kutsal mesleğin maddi karşılığının hakkıyla ödenmemesinin yanında manevi karşılığı olan saygı bile artık neredeyse çok görüldüğünü söyleyen Aydın Kalkan, “Biz, öğretmenliğin ne kadar yüce bir meslek olduğunu sadece 24 Kasımlarda haykıranlardan olmayacağız. Biz, öğretmenlerimizin hak ettiği saygıyı gördüğü ve her an yaşadığı bir Türkiye resmi oluşturuncaya kadar her zaman ve zeminde öğretmenin değerini haykırmaya devam edeceğiz” dedi.

Aydın Kalkan, öğretmenlerin itibar kaybına uğratıldığını öne sürerek, “Öğretmenler yetersiz ve çalışmıyor” gibi yaklaşımları kabul etmemiz mümkün değildir. Tarihimiz, öğretmenlerin üstlerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdiğini belgeleyen örneklerle doludur. Öğretmenlerimizin bu başarısının devam etmesi; maddi ve manevi olarak rahat olması, yaptığı işten haz duymaya devam etmesiyle yakından ilgilidir. Bütün bunları sağlayacak olan bizatihi siyasi iradedir” diye konuştu.

“Türkiye ve Dünyada Öğretmenlik” raporundan da bahseden Eğitim Bir Sen Başkanı Aydın Kalkan, Öğretmenler günü kutlamama kararlarındaki gerekçeleri ise şu şekilde açıkladı:

“ülkenin geleceğini inşa eden eğitimin en önemli unsuru olan öğretmenlerin fedakârlığının görmezden gelinmesi. İtibar kaybına uğratılması. Ek ödemeden mahrum edilerek kamuda en az maaş alan çalışan konumuna düşürülmesi. Ayrıca, 18. Milli Eğitim Şurası’nda alınan;

“Öğretmen ve yöneticilerin ekonomik durumlarının iyileştirilmesi amacıyla her yıl kasım ayında bir maaş tutarında ikramiyenin verilmesi, ek ders ücretinin 12 TL’ye çıkarılması, görev alınan projeler için ek ders ücreti tahakkuk ettirilmesi, eğitim kurumu yöneticilerine makam tazminatı ödenmesi, ve ek ders ücretinin maaşlara, ek ödemenin ise emekli maaşlarına yansıtılması kararları da hayata geçirilmemiştir” dedi.

Haber: Erkinbeğ Uygurtürk