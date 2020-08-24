Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Öğretmenler uzun aradan sonra okullarına kavuştu

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, korona virüs salgınından dolayı uzun süre okullarından ayrı kalan ve bugün ilk kez seminer çalışması için okullarına kavuşan öğretmenlerle bir araya geldi.

Öğretmenler uzun aradan sonra okullarına kavuştu

İlk ziyaretini Melikgazi ilçesinde bulunan Yeşilyurt Mustafa Tümer Ortaokuluna yapan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, okulda alınan önlemleri yerinde inceleyip okul müdüründen bilgi aldı. Ekinci, ikinci ziyaretini ise Mehmet Bükem Somtaş ilk ve ortaokuluna yaptı. Toplantılarda okullarda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak, sürecin işleyişi hakkında öğretmenlerimi zinden fikirlerini aldı.



Ekinci, öğretmenlere yaptığı konuşmada; “ Bu sürecin kahramanları sizler olacaksınız. Sizlerin çalışmaları toplumu etkileyecek. İyi bir planlama ile yüz yüze olsun, uzaktan eğitim olsun iyi değerlendirip bu süreci en iyi şekilde atlatmamız gerekir. Sorumluluğumuz çok büyük. Dünya eski dünya değil, uzaktan eğitimde tecrübe sahibi oldunuz. EBA Dünya da eşi benzeri olmayan bir sistem bunu iyi kullanmamız gerekir. Öğretmenlerimiz kendilerini okullarında olmayı hayal etmeli, kendilerini okullarda görmelidir. Kendimizin ve öğrencilerimizin sağlık tedbirlerini alarak eğitime devam etmeliyiz hiçbir öğrenciyi eğitimden mahrum etmemeliyiz” dedi.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberİl Milli Eğitim Müdürü Celalettin EkinciKorona Virüs
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.