Öğretmenlere proje hazırlama eğitimi verildi

İncesu Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen ve okul idarecileri için hazırlanan proje hazırlama ve yürütme teknikleri eğitim programı, İncesu Kaymakamlık binasında yapıldı.







Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Büyükata, Erciyes Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Mustafa Keskin ve Yrd. Doç. Dr. Filiz Gülmez'in eğitmen olarak katıldığı programda, katılımcılara proje nasıl hazırlanır, proje üretmenin yolları ve zaman yönetimi hakkında bilgilendirildiler.

İncesu Kaymakamı Barış Demirtaş, 2 gün süren eğitim programının sonunda katılımcılara sertifikalarını verdi.