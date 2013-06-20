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Oğullarının Diplomasını Göz Yaşları İçinde Aldılar

Kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü öğrencisi Efekan Türkyılmaz’ın diplomasını annesi ve babası gözyaşları içinde aldı.

Oğullarının Diplomasını Göz Yaşları İçinde Aldılar
Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde hüzünlü anlar yaşandı. 16 gün önce halı saha maçında geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden ERÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü 4. sınıf öğrencisi Efekan Türkyılmaz’ın annesi Gönül ve babası Adnan Türkyılmaz, Efekan’ın diplomasını alması için sahneye davet edildi. Gözyaşları içinde sahneye gelen anne Gönül ve baba Adnan Türkyılmaz duygu dolu anlar yaşadı.
Gözyaşları içinde oğullarının diplomasını ERÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Alçı’nın elinden alan anne Gönül ve baba Adnan Türkyılmaz, oğullarının mezuniyet töreninde yer alamadığı için üzgün olduklarını ifade etti.
Efekan’ın diplomasını alarak tören alanını gözyaşları içinde terk eden anne Gönül Türkyılmaz, “Efekan Türkyılmaz’ın annesi olarak her zaman parmakla gösterildim. Yine öyle oldu ama yapacak bir şey yok. Böyle olmasını istemezdim. Eminim o da diplomasını alıp, bana getirecekti. Burada yaşadıklarıma inanamıyorum” diye konuştu.
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