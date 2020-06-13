Okul için imzalar atıldı Melikgazi Belediyesi Altınoluk Mahallesinde kendi arsası üzerinde Kayseri’de farklı bir mimari proje ile tasarlanan Hayırsever Şükrü Baktır ile yapılacak İmam Hatip Fen Lisesi’nin protokolü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile imzalandı.

13 Haziran 2020 Cumartesi 12:40