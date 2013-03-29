Okul Koridorlarında Resim Eğitimi

Kayseri’nin Bünyan ilçesine bağlı Büyük Tuzhisar beldesinde yer alan Büyük Tuzhisar Ortaokulu’nda ilginç bir uygulama yapıldı. Okul koridorları farklı derslerden oluşan sokaklara dönüştürüldü. Okulun öğrencileri de duvarlarda yer alan eğitici resimlere bakarak derslerde öğrendikleri bilgileri tekrar etme şansı yakalıyor.

Okul yöneticileri ve öğretmenleri tarafından yapılan uygulama, Kayseri Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi. Okulda her dersin de ayrı bir sınıfı bulunuyor. Öğrenciler, matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler gibi dersleri ders için özel hazırlanmış sınıflarda işliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, yaptığı açıklamada, “Burada yapılan çalışmaların farklı bir anlamı var. Bizim il genelinde yürütmeyi düşündüğümüz ‘Stem Projesi’ var. ‘Stem Projesi’; bilim, teknoloji, mühendislik ve matematikten ibarettir. Bizim bütün bu alanları hayatın içerisinde, öğrencilerimizin yaşamı içerisinde sunabilmek adına oluşturabileceğimiz bir projedir. Bununla ilgili ‘stem merkezleri’ oluşturacağız. Çocuklarımız bilimi hayatın içerisinden yaparak, yaşayarak öğrenecek” ifadelerinde bulundu.

Okulda yapılan uygulamanın takdir edilmemesinin mümkün olmayacağını söyleyen Yılmaz, “Yapılan çalışma projemizi başlatmadan önce, arkadaşlarımız başlatmış diyebiliriz. Bunu da görüp takdir etmemek mümkün değil. Görmüş olduğumuz sokaklar sayesinde öğrencilerimiz öğrendikleri bilgileri akıllarında tutabilecek. Bilimi de bu hale getirebilmek amacıyla yapılan çalışma güzel bir çalışmadır. Bunların sayısı Kayseri’deki okullarda biraz daha artacak” diye konuştu.

Uygulamanın fikir babası fen bilgisi öğretmeni Yakup Yıldız da, “Ben kırsal kesimlerde çalışmaya başladım. Kırsal alanda çalışırken genelde söylediğimiz sözler havada kalıyordu. Yani bir görselliğimiz yoktu. Görselimiz olmadığından dolayı derslerimizde başarı yakalayamıyorduk. Bundan dolayı okulumuzun koridorlarına periyodik cetvel gibi bir çok konuda görsellik ortaya koyarak, tekrar edici materyaller yerleştirdik. Bu şekilde bu projeye başladık” şeklinde konuştu.

Okulun 6’ncı sınıf öğrencisi Derya Aksoy, uygulamanın kendilerine katkı sağladığını söyleyerek, “Fen sokağı projesinde, görseller çok olduğu için derste öğrendiğim bilgiler aklımda kalıyor. Bizim tekrar etmemizi sağlıyor. Eğer böyle bir etkinlik olmasaydı derslerin aklımızda kalması mümkün değildi çünkü sokaktan geçerken gözümüze bir şeyler çarpıyor. Onu okuyoruz ve hiç unutmuyoruz. Böylece biz daha başarılı oluyoruz. Bizi daha iyi yollara iletiyor. Ben bu projeden dolayı öğretmenlerime teşekkür ediyorum çünkü bu proje bizim için çok faydalı” diye konuştu.