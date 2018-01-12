Okul öncesi eğitimde okullaşma oranı düşük

Eğitim Bir Sen kayseri 1 Nolu Şube Eğitim Gençlik ve Kültür Merkezinde yapılan program Başkan yardımcısı Hacı Sarı’nın sunum ve takdim konuşmasıyla başladı. Doç Dr. Hasan Bozgeyikli önce raporun hazırlanma süreciyle ilgili bilgiler verdi.



Bozgeyikli açıklamalarını şu şekilde sürdürdü;



“Biz bu verileri herekse açık verilerden toparladık. Türk eğitim sistemi için eğitimin her kademesini kapsayan böyle bir çalışmayı esasında Milli Eğitim Bakanlığı yapmalıydı. Fakat bu çalışmayı Eğitim bir Sen yaptı ve çok boyutlu bir analiz çalışmasıyla Türk eğitim sisteminin zayıf ve kuvvetli yönleri bir arada değerlendirildi.”



Hasan Bozgeyikli çalışmayla ilgili şu verileri paylaştı;



“Türkiye’de eğitim anlayışı PISA sınavlarında da ortaya çıktığı gibi değişmelidir. Ezbere dayalı bir eğitim yerine hayatın tüm katmanlarına farklı hedefler ve yöntemlerle eğitim verilmelidir. Türkiye’de ilköğretim de okullaşma oranı iyi durumda fakat liselerde okullaşma oranı hala düşük, yüzde seksenlerde. Ve özellikle okul öncesi eğitimde okullaşma oranı yüzde ellilerin altında bu rapor önümüzdeki yılların eğitim politikalarını belirlemede belirleyici olabilir”



Programın sonunda Eğitim Bir Sen kayseri 1 nolu şube Başkanı Aydın Kalkan Doç. Dr. Hasan Bozgeyikli’ye katkılarından dolayı Plaket takdim etti.



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