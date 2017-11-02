OKUL SERViSÇiLERi YENi YÖNETMELiKTEN ŞiKAYETÇi

Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere 4 bakanlığın ortaklaşa yürüttüğü çalışma sonucu oluşturulan servis yönetmeliğine göre birçok yeni uygulama hayata geçirilecek. Bu uygulamalar arasında; okul servislerinde komisyon kurulması, araç takip sistemi ve emniyet kemeri zorunluluğu gibi kriterler var. Yönetmeliğe göre servis şoförleri çok daha titiz şekilde seçilirken, bir dizi kritere tabi tutulacak. Yönetmelik ile ilgili görüşlerini aktaran Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Odası Başkanı Yavuz Ay, yeni çıkan bazı kararların Kayseri’de yaklaşık 8 yıldır uygulandığını söyledi. Araç takip ve kamera sisteminin kentte bulunan bazı firmalar tarafından yaklaşık 8 yıldır kullanıldığını hatta ailelerin cep telefonlarından istedikleri zaman servisin içine kadar izleyebildiklerini aktaran Ay, bu sistemi yıllar önce kullanmış olmalarının övünç kaynağı olduğunu belirtti.



“2017 model araç muayeneden geçmiyor”

Kanunun uygulamaya konulduğu takdirde esnafın yüzde 50’sinin mağdur olacağını belirten Yavuz Ay, kanunlardan bazılarının uygulanabilir bazılarının ise uygulanmasının mümkün olmadığını dile getirdi. Kayseri’nin mevsim özelliklerine bakıldığında klimalı araçlara ihtiyaç olmadığını, klimanın ihtiyaç olduğu zamanlarda ise okul sezonunun kapalı olduğunu vurgulayan Ay, “Yeni yapılan yönetmeliğe baktığınız zaman birçok alanda uygulanabilir şeyler de var, bakanlığın direk masa üzerinde uygulanıp uygulanamayacağına bakmadan almış olduğu kararları da göz ardı etmemek gerekiyor. Şehrimizde 3 bine yakın servis aracı bulunmaktadır. Eğer bu kanunu bugün uygulamaya kalkarsanız esnafın yüzde 50’si perişan olur. Olmayan problemi var haline getirirsiniz. Çıkan yeni yönetmeliğe göre ‘Kabahatler Kanunu’ndan GBT’nize bakıldığı zaman geriye dönük olarak herhangi bir suç işlememeniz gerekiyor. Ola ki 10 sene önce bir yerde gürültü yaptınız, ekipler geldi size kabahatler kanunundan ceza yazıldı ve bu sicilinize işlendi. Bundan sonra siz bu işi yapamazsınız ömür boyu. Çok mantıklı gelmiyor bize. Eğer ki bu işte aktif olarak çalışıyor iken bu tür hataların yapılmış olmasının yapılamaması mantıklıdır ama insanoğlunun olduğu yerde hatalar olur. Eğer ki siz bunu tek kalemde ‘hayır bunu asla yapamazsınız’ derseniz biz bunda çok bir mantık aramıyoruz. Yeni çıkan yasaya baktığımız zaman servis araçlarının içerisindeki ısıtma ve soğutma sistemleri mevcut olması gerekiyor. 2017 model araba çok ciddi rakamlar verilerek alınmış. Ama şehrimiz çok sıcak bir şehir olmadığı için sadece 7 ve 8. aylarda, okul sezonunun kapalı olduğu bir sezonda klima sistemi denilen bir sisteme ihtiyaç duymuyoruz. Bu ülkenin yarısından çoğu da ihtiyaç duymaz buna. 20-30 bin liralık maliyeti var, esnaf bu aracı alırken klimasız olanı tercih etmiş. Araçları muayene istasyonlarına gönderiyoruz ama araçlarımız muayeneden geçmiyor bakanlığımızın çıkarmış olduğu yönetmelikten dolayı. Bakanlık böyle bir karar aldı ise önce bunu fabrikalara iletir, ‘Bundan sonra öğrenci servisleri üretilirken ısıtma ve soğutma sistemleri olması gerekir’ der. 2017 model araç satın alıyorum, aracı muayeneye gönderiyorum TUVTÜRK tarafından öğrenci servisi olduğu için ısıtma ve soğutma sistemi aranıyor. Gerçekten sahada uygulanabilir olup olmadığına bakılmaksızın uygulanan şeyler” diye konuştu.



"Arkadaşlarımızın yüzde 90’ı mağduriyet yaşayacak”

Türkiye’deki sorunların ana kaynağının korsan taşımacılık olduğunun altını çizen Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Odası Başkanı Yavuz Ay, son günlerde meydana gelen olumsuz olaylarda da servisçileri ilgilendiren bir durumun olmadığını vurguladı. 0-5 yaş araçlarla hizmet veren servisçilerin büyük bir çoğunluğunun mağduriyet yaşayacağını dile getiren Ay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu yönetmelikler neden çıktı, Türkiye’de yaşanan 2 nahoş olay yüzünden. Servis aracı içerisinde çocuk unutulmuş, bu çocuğu unutan servisçi gibi muamele yapılıyor. Bir kez daha söylüyorum, bunu yapan korsan taşımacılık yapan kişilerdir. Bu servisçilerle uzaktan yakından alakası olmayan bir şeydir. Türkiye’nin ana konusu korsan taşımacılıktır. Bu meslekten ekmek yiyen herkesin bir tek beklentisi var. Korsanla mücadele edebilmektir. Türkiye’de tüm sorunların önüne geçecek ana unsur budur. Siz kreşin sahibine servisçiliği neden yaptırıyorsunuz? Bana bir yetkili bunun izahını yapsın. İzmir’de yaşanan bu nahoş olayı plakalı servisçi kardeşlerimiz yapmadı. Siz evinizde yemek yapabilirsiniz ama bu sizin lokanta işletebileceğiniz anlamına gelmez. Bence önüne geçilmesi gereken ana şeyler bunlardır. Yönetmelikte ‘engelli rampası’ denilmiş. Bu araçlar imalat ve tadilatlarında yapılabilecek şeyler değildir bunlar. Bunlar sonradan yapıldığı zaman bu araçların ne hareket kabiliyeti kalır ne de içerisine öğrenci alabilirsiniz. Bunlar sahada uygulanabilecek şeyler değildir. Bu konuyu üst kuruluşumuzla da paylaştık, ümit ediyorum ki inşallah bu yaşanan sorunlar biran önce ortadan kalkar. Gerçek manada bu işi meslek haline getirmiş insanlar dışındaki kişilerin bu işi yapmaması gerekiyor. Bana göre ana problemin tek kaynağı budur. Onun dışında biz her şeye varız. Sonuna kadar denetlenmeye de varız, zaten araçların tamamı denetleniyor. Kayseri’de yüzde 95 oranında sıfır araçlarla hizmet veriyoruz ama bu arkadaşlarımızın yüzde 90’ı bu mağduriyetleri yaşayacaktır. 0-5 yaş arası araçlarla hizmet veriyorsunuz ama bu araçların hiçbiri yarın muayeneden geçmeyecek maalesef.”

İHA