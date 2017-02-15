Okullarda “Dinim İslam” adlı kitap dağıtılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İslamiyet'in en temel konularıyla ilgili bir eseri olan “Dinim İslam Temel Bilgiler” adlı kitap önümüzdeki süreçte lise 1,2 ve 3. sınıflarda dağıtılarak gençlerin dini bilgilendirilmeleri sağlanacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Bu eseri belediye olarak Lise 1, 2 ve 3'üncü sınıfların tamamına dağıtacağız. Yaklaşık 60 bin öğrenciye ulaşacak kitaplardan İl Müftülüğümüz ödüllü bir sınav yapacak. Böylece kitabın okunmasını da sağlamaya çalışacağız. Amacımız eğitim camiasına faydalı olmak. Bununla birlikte kültürlü bireylerin yetişmesine katkı sağlamak" diye konuştu.

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ





