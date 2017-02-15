Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Okullarda “Dinim İslam” adlı kitap dağıtılacak

Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü işbirliği ile kent genelindeki okullarda 60 bin öğrenciye “Dinim İslam/Temel Bilgiler” kitabı dağıtılacak.

Okullarda “Dinim İslam” adlı kitap dağıtılacak
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İslamiyet'in en temel konularıyla ilgili bir eseri olan “Dinim İslam Temel Bilgiler”  adlı kitap önümüzdeki süreçte lise 1,2 ve 3. sınıflarda dağıtılarak gençlerin dini bilgilendirilmeleri sağlanacak.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Bu eseri belediye olarak Lise 1, 2 ve 3'üncü sınıfların tamamına dağıtacağız. Yaklaşık 60 bin öğrenciye ulaşacak kitaplardan İl Müftülüğümüz ödüllü bir sınav yapacak. Böylece kitabın okunmasını da sağlamaya çalışacağız. Amacımız eğitim camiasına faydalı olmak. Bununla birlikte kültürlü bireylerin yetişmesine katkı sağlamak" diye konuştu.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ   
 
 
 
İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.