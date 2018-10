Okullarda Verilen İngilizce Eğitimi İle İngilizce Kurslarında Verilen İngilizce Eğitimleri Arasındaki Farklar

İngilizce; teknolojinin, bilimin, sanatın dilidir. Dünyanın en iyi filmlerinin dili İngilizce'dir. İngilizce ilkokul çağlarında hayatımıza girmiş bir dildir. Çoğu zaman basit kelimelerle cümle kurma teknikleri öğretilirdi. Lise yıllarında da yine aynı şekilde aynı teknikler ile İngilizce öğretilmeye devam etti. Fakat İngilizce sürekli kelime dağarcığının gelişmesi, sürekli farklı cümlelerle pratik yapılması gereken bir dildir. Eğitimin eksikliğini bu aşamada rahatlıkla görmüş olduk. Her geçen gün İngilizce'nin yaygınlaşması, herkesin İngilizce öğrenmesi ve teknolojinin dili olması insanlara İngilizce öğrenmesini zorunlu hale getirmiştir. Gerek kariyer hayatında gerek eğitim hayatında gerekse sosyal hayatta İngilizce önemli derecede yer tutmaktadır. Fakat okuldaki eğitim ile hedeflere ulaşmak oldukça güçtür. Bu sebeple insanlarda eğitim hayatlarında eğitimlerine ek olarak İngilizce eğitimi almaktadırlar. İyi bir eğitim güzel bir geleceğin anahtarıdır. Bu sebeple insanlar sürekli olarak kendilerini geliştirmek, bilgilerini güncellemek zorundadır. Her geçen gün gelişen teknoloji insanları eğitim konusunda zorlamaktadır. Mesleki kariyerlerinde iyi yerlerde olabilmek, gelecek emin adımlar atabilmek için en iyi şekilde etkili bir eğitim almak isterler. Okul eğitimlerinde sıradan eğitim verilirken Bakırköy İngilizce Kursları gibi kurumlarda İngilizce eğitimi etkili bir şekilde verilmektedir. İngilizce matematik gibi kuralları olan ve kurallara uygun bir şekilde öğrenilmesi gereken bir dildir. Dışardan destek alınması ve profesyonel bir şekilde konuşulması gerekir.



Uluslararası firmalarda çalışmak için öncelikli şartlardan biridir. Çünkü gerek kurumda gerek kurumun yurt dışındaki kişileri ile iletişim kurabilmek için İngilizce bilmek gerekir. Bir toplantıda yada bir iş yemeğinde yabancı kişilerle irtibatta olabilmek ve sunum yapabilmek için İngilizce bilmeye ihtiyaç vardır.



İngilizce bilmek için her insanın farklı sebepleri vardır. İnsanların bir şeyleri başarabilmesi için öncelikle bir hedef belirlemesi ve hedefi doğrultusunda ilerlemesi gerekir. Okullardaki eğitim sistemimizin yeterli olmadığının farkındayız ve bu öğrenmek için çok olumsuz bir durum değildir.



Türk Amerikan Derneği Bakırköy İngilizce Kursları eğitmenlerinden Müge Haydar Dedeoğlu İngilizce eğitimi ile ilgili şu şekilde bir açıklama yapmıştır: “ İngilizce; günümüzde en çok öğrenilen bir dildir. İlkokul çağlarından ilerleyen eğitim yıllarında da aynı methotta öğretilmeye devam etmiş ve etmektedir. Fakat okullarda öğrenilmesi güç bir dildir. Çünkü İngilizce dikkat ve ilgi isteyen bir dildir. Örneğin; 30 kişilik bir sınıfta eğitim alınması oldukça zordur. Öğretmen dersini anlatır çıkar ve sınav dönemlerinde her dersten olduğu gibi İngilizce'den de sınava girer. Hangi öğrenci nerede takılmış? Hangi öğrenci hangi seviyede ilerlemiş? Gibi detayları dikkate almadan puanlamasını yapıp gidiyor. Bakırköy İngilizce Kursu; direk öğrencinin çalışmasına ve seviyesine göre bir program düzenlenmektedir. Bu sebeple İngilizce etkili ve verimli bir şekilde İngilizce kurslarından öğrenilmelidir. Bir insan bir alanda ilerlemek istiyorsa o alana yönelmeli ve çok çalışmalıdır. İngilizce öğrenmek için çok çalışmak ve sürekli pratik yapmak gerekir. Her geçen gün ilerleme kaydetmek için İngilizce kelimeler ezberlemek ve cümleler kurarak öğrenmeyi desteklemek gerek. Biz öğrencilerimizin İngilizce seviyelerini sürekli takip ediyoruz ve aktiviteler ile eğlenerek öğrenmelerini sağlıyoruz. Aktivitelerimizde bazen karşılıklı diyaloglara yer verirken bazen İngilizce film izlemelerini sağlıyoruz. İngilizce eğitimlerinde öğrencilerin istekleri de çok önemlidir. Onların istekleri, hedefleri ve gayretleri sonucunda etkili bir İngilizce eğitimi alamamaları gibi bir durum söz konusu değildir. Okulda verilen İngilizce eğitimi ile İngilizce Kurslarında verilen İngilizce eğitimleri arasındaki farkları bu şekilde kavrayabilirsiniz.“



Türk Amerikan Derneği Bakırköy İngilizce Kursları hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.