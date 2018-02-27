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Okuma yazma seferberliğinde sertifikalar verildi

Kayseri'de, Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliğinin ardından Kocasinan Belediyesi tarafından açılan kursa katılan 8 kişi sertifikalarını aldı

Okuma yazma seferberliğinde sertifikalar verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında, Kayseri'de Kocasinan Belediyesinin açtığı kursa katılan 8 kişi sertifikalarını aldı.
Kocasinan Belediyesi tarafından yaptırılan ve bu yıl hizmete giren Kocasinan Akademi Mimarsinan tesislerinde okuma yazma öğrenen kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi. 
Törende konuşan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, 2008'de de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından okuma yazma seferberliği başlatıldığını, o gün 5 milyon olan okuma yazma bilmeyen sayısının bu kampanya ile 3 milyona düştüğünü söyledi. 
Türkiye'de 3 milyon okuma yazma bilmeyen vatandaşlardan 30 bininin Kayseri'de yaşadığını belirten Kamçı, "Bunlardan 27 bini kadın 3 bini de erkek. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda yeniden okuma yazma seferberliği başlatıldı. Kayseri, bu konuda üzerine düşeni layıkıyla yapıyor." diye konuştu.
Vali Kamçı, kursların ikinci etabını tamamlayanların ehliyet de alabileceğini bildirdi. 
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine belediye tesislerinde Milli Eğitim Müdürlüğünün desteği ile kurs açıldığını aktardı. 
Kocasinan Akademinin yaklaşık bir yıl önce açıldığını ve bu sürede 7'den 70'e herkese eğitim verdiğini vurgulayan Çolakbayraktar, okuma yazma bilmeyen yaşlıların da okumanın keyfine varmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. 
Kursiyerlerden 42 yaşındaki Hediye Köşker, "İki aydır kursa geliyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Okuma yazmayı öğrenince daha önce boşa yaşamışım demeye başladım. Daha önce otobüse binemiyordum, telefon kullanamıyordum." diye konuştu. 
Fadime Kaplan da kurstan çok memnun olduğunu, okuma yazmayı öğrendiğine sevindiğini söyledi.
AA
 

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Recep Tayyip ErdoğanOkuma Yazma Seferberliği
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