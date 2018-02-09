'Okuryazarlık Seferberliği' başlıyor

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı konu hakkında yaptığı açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri Hanımefendi Sayın Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Okuryazarlık Seferberliği başlatılmıştır. Seferberlik kapsamında okuma yazma bilmeyen vatandaşların I. Kademe Yetişkin Okuma Yazma Kurslarına katılmaları sağlanarak okuryazar hale getirilmesi ve ilkokul düzeyinde öğrenim görmelerini sağlayacak olan II. Kademe Yetişkin Okuma Yazma Kurslarına yönlendirilmesi sağlanacaktır" dedi.

Elmalı, 5 Şubat 15 Mayıs tarihleri arasında Okuryazarlık Seferlerliği'nin ilk döneminin gerçekleştirileceğini belirterek, açılacak olan kurslara başvuru işlemlerinin halk eğitim merkezleri ve tüm okullara yapılabileceğini duyurdu. Elmalı, ders materyallerinin Bakanlığımız Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak kursiyerlere ücretsiz olarak dağıtılacağını bildirdi.

İHA

