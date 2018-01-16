Önce okudular, sonra anlattılar

Erciyes Kamp ve Eğitim Merkezi’nde düzenlenen panele, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Vali Yardımcısı Baha Başçelik, Proje Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından panelin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, “Başta Mehmet Akif Ersoy olmak üzere milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan, kültürümüze önemli katkıları olan şair ve yazarlarımızın eserlerini öğrencilerimize okutmak, okudukları yazarların eserlerini değerlendirmelerini sağlamak, okunan eserlerin kendilerinde meydana getirdiği tesirleri anlatmalarına imkan sağlamak ve kendilerini ifade edebilme becerilerini kazandırmak amacıyla Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Panelinin 2’incisini düzenliyoruz. Panel başkanı ve panelistlerin hepsi Anadolu Mektebi Yazar Okumaları kapsamında okuma yapan öğrencilerimizdir. Gittikçe teknolojinin kuşatması altına girdiğimiz, kitap deyince sadece ders kitabının akla geldiği ve toplumun akademik başarıyı merkeze aldığı bu dönemde böyle seçkin ve seçilmiş yazarların okunuyor olması gelecek adına bizleri umutlandırıyor. Çünkü bu insanlar kendi döneminde ülkesinde fikirlerini çilesini çekmiş bir derdi ve davası olan insanlardır. Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi’ne seçilen Mustafa Kutlu, Tarık Buğra, Cengiz Aytmatov, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Necip Fazıl Kısakürek gibi yazarlarımızın yerli ve milli olması, Anadolu insanının sesini yansıtması ve ideal modelleri olması son derece önemlidir” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem de, “Bu küçük ama derin bir projedir. Sami Güçlü bakanımızın fikri ile 2012 yılında başlayan ve sonraki değerlendirmelerde çok faydalı olacağını gördüğümüz bir projeyi Milli Eğitim Bakanlığı’nın bünyesine alarak bir protokol ile sürdürülebilecek bir proje haline getirdik. Şuanda 20’nin üzerinde ilde ve birçok ilçede bu proje yürüyor. Burada da 5 öğrencimiz Mustafa Kutlu’yu anlattı. Bu öğrenciler Mustafa Kutlu’nun bütün eserlerini okudular. Hakkında yazılan yazılarını, kitaplarını okudular ve konularına göre sunum yaptılar. Çok etkileyici bir şekilde lisede okuyan çocuklar yazarımız hakkında bilgi sahibi oldular” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Yazar Mustafa Kutlu’nun eserlerini okuyan öğrenciler, yazarın kitaplarda verdiği mesajları okudu.