Önce şehitleri andılar, sonra keplerini attılar

Kayseri'nin ilk montessori eğitim merkezlerinden biri olan Barbaros Şehit Komiser Yardımcısı Oktay İzgi Anaokulu'nda mezuniyet heyecanı yaşandı. 2018-2019 eğitim yılında eğitimlerini alan minik öğrenciler, askerlerin yemin yaptığı gibi Türk bayrağına ellerini koyarak yemin etti. Öğrenci velilerinin merakla izlediği yemin töreninde, öğrenciler heyecanlı anlar yaşadı. Şehitlere yazdıkları mektupların bağlı olduğu balonları havaya bırakan minikler, yemin töreninin ardından aileleri ve öğretmenleri ile bol bol fotoğraf çekindi.







Törende bir konuşma yapan Okul Müdürü Songül Göçe Bulut, "Bizler vatan uğrunda canlarıyla ve kanlarıyla destanlar yazan bir milletin çocuklarıyız. Barbaros Şehit Oktay İzgi Anaokulu ekibi olarak görev bilinciyle kendi ayakları üzerinde durabilen, değerlerine sadık, vatan sevgisinin bilincine varmış, bayrağına aşık çocuklar yetiştirdik. Bugün bu bilinçle büyüyen çocuklarımızı mezun ediyoruz. Başta okulumuzda ismi yaşatılacak olan Şehit Komiser Yardımcısı Oktay İzgi ve tüm şehitlerimiz rahat uyuyun. Kendiler küçük ama yürekleri büyük olan çocuklarımız var. Emanetiniz emin ellerde. Ruhunuz şad olsun. Hazırladıkları güzel program için çocuklarımıza ve öğretmenlerime huzurunuzda teşekkür ediyorum" dedi.







Konuşmanın ardından 16 Eylül 2015'de Mardin’in Nusaybin ilçesinde PKK’lı teröristlerin yerleştirdiği tahrip gücü yüksek patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan komiser yardımcısı Oktay İzgi'nin adını taşıyan şehit köşesi açıldı. Törene, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Osman Malkoçoğlu, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk ve öğrenci velileri katıldı.



