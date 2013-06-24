Önceki Öğretmenlerin Tanınması Toplantısı

Toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Uzmanı Kerim Rodoplu, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin, vergi müfettişi gibi vergi belgesi, sigortanın yatıp yatmadığı gibi belgeler istediğini ancak bilgiye önem verilmediğini ifade ederek, ''Biz, o kişinin çalışıp çalışmadığını ölçeceğiz. Yap sınavı, olay bitsin. Yok öyle. Yönetmelikte bu belgeler sorulur diye yazmışız, ben de onu istiyorum. Bu bir engel oldu. Önceki öğrenmede nereye varmak istiyoruz? Tabii sadece sınav yapmakla bu işler olmuyor. Sınava kim yapacak? Neyin sınavını yapacağız? Bu da önemli. Şimdi öyle olaylarla karşılaşıyoruz ki, idareciler, denklik işlemlerini bilirler. Kayseri'deki idareciler, hukuku tam uyguluyorlar ve kişi, Kayseri'den belgeyi alamıyor. O da gidiyor, başka bir ilden alıyor. Ondan sonra bilgimiz ölçülmüyor. Belge alındı mı tamam. Bilginin hiç önemi yok. İş hayatı da buna göre davranıyor. Belge var mı tamam, bilgi önemli değil, diyor. Ne zaman ki biz bilgiyi ölçmeye başlarsak, bilgi karşılığında belge verirsek, bu işi yapıyor, olacağız.'' diye konuştu.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması Sistemi çalışmalarına 1,5-2 yıl önce başladıklarını kaydeden Rodoplu, bu süre içinde 8 meslek dalında meslek analizleri yapıldığını bildirdi. Rodoplu, ''Bu meslek dallarından 3'ünde örnek belge verildi. Meslek Liselerinden öğretmenler, mesleki teknik eğitim uzmanları, iş hayatından temsilciler geldi. Hep birlikte ortalama 100 kişilik ekiplerle çalışıldı. Meslekler analiz edildi, birimlere bölündü. Örneğin kaynakçılık 3-4 birime bölündü. Bunun öğrenme çıktıları alındı, başarı ölçümleri belirlendi'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Hayat Boyu Öğrenme katılım oranlarının istenilen düzeyde olmadığını vurgulayan Rodoplu, ''Hayat Boyu Öğrenme katılım oranımız, Avrupa Birliği'nin (AB) çok gerisinde. Neden gerideyiz? İşin kolayına kaçıyoruz da ondan'' dedi.

Toplantıda konuşan Kayseri Milli Eğitim Müdürü Lokman Koçar da, meslek gruplarının, üniversitelerin ve sanayicilerin Önceki Öğrenmelerin Tanınması Sistemi sayesinde, işlerini daha etkili bir şekilde yönetebileceklerini bildirdi. Koçar, proje kapsamında başlatılan bu pilot çalışmaya Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (KESOB) 4 önceki öğrenmelerin tanınması adayı belirleyerek katkı sağladığını belirterek KESOB'a bu katkılarından dolayı teşekkür etti. Koçar, '7Önceki Öğrenmenin Tanınması Sistemi'nin yerleştirilmesi ve geliştirilmesinde önemli faydalar sağlayacağına inandığım bu çalışmaların, bugün yapılacak bilgilendirmelerin ilimize, ülkemize, esnafımıza ve çalışanlarımıza faydalar sağlamasını diliyorum'' diye konuştu.

Konuşmaların ardından, KESOB tarafından belirlenerek projeye katılan 4 çalışana belgeleri verildi.