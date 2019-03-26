ORAN Çocuk Akademi Atölye Çalışmalarına Başladı "Eğitim ve İstihdam Sağlanması Yoluyla Sosyal Yaşamın Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı" kapsamında kurulan ORAN Çocuk Akademi; bilim ve teknolojideki gelişmeler doğrultusunda TR72 illerinde (Kayseri, Sivas, Yozgat), başta dezavantajlı gruplar olmak üzere sosyal altyapının geliştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği geliştirerek eğitim ve atölye faaliyetleri gerçekleştirmeye başladı.

26 Mart 2019 Salı 12:50