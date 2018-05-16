Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ortaokulu öğrencisinin TÜBİTAK başarısı

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 12’nci Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında SANKO Ortaokulunun Tarih dalındaki projesi Türkiye birincisi oldu.

Ortaokulu öğrencisinin TÜBİTAK başarısı
  Kayseri Dünya Ticaret Merkezinde düzenlenen 12’nci Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına Türkiye’den 11 bin 352 proje arasından finale kalan 160 proje davet edilerek sergilenmeye layık görüldü. SANKO Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencisi Ezel Öykü Şengül’ün Danışman Öğretmeni Mehmet Bozbaş rehberliğinde hazırladığı  “Gaziantep  Bakırcılığında Kullanılan Motiflerle Biz Gençlerden Sizlere Mektup Var” adlı tarih projesi ile Ezel Öykü Şengül “Bakırcılığa karşı okulundaki öğrencilerin olumlu tutum göstermelerine nasıl katkıda bulunabilirim” sorusuyla başlayan alan çalışmaları yaptı. Şengül, bakırcılıkta kullanılan motiflerden boyama sayfaları, mandala, posta pulu, posta sanatı (mail art) örnekleri ile bakırcılığa dikkat çekmeye çalıştı.
Yarışmanın sonunda Ezel Öykü Şengül ödülünü Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve TÜBİTAK Başkanı  Prof. Dr. Hasan Mandal’dan aldı.
İHA
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.