OSB Teknik Koleji sosyal projeleri sürüyor

Okul öğrencilerinin sadece teknik ve mesleki alanda değil kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak, sosyal medyanın olumsuz etkilerinden uzaklaştırmak amacıyla "Çık Dışarıya Oynayalım" projesi oluşturuldu.

Çık Dışarıya Oynayalım projesi ile her hafta belirlenen bir günde, öğle paydoslarında öğretmenler ile öğrenciler okul bahçesinde toplanılıp eski mahalle oyunları oynayacak. Oluşturulan oyun grupları öğrencilere sosyalleşme ortamı sağlarken uyum ve problem çözme becerilerine katkı sağlaması hedefleniyor.

İHA

