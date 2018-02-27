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OSB Teknik Koleji Tercih Fuarı’na katıldı 

Özel Kayseri OSB Teknik Koleji öğrencileri Eğitim ve Üniversite Tercih Fuarı’na katıldı. 

OSB Teknik Koleji Tercih Fuarı’na katıldı 

Kadir Has Kongre Merkezinde düzenlenen ve üniversiteliler ile öğrencileri buluşturan iki günlük fuara, 11. ve 12. Sınıf öğrencileri ile beraber okul idarecileri katıldı. Öğrenciler fuarda üniversite eğitimine dair tüm sorularına yanıt bulabildi.

Kurum Haberi
 

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