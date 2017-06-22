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ÖSYM'den flaş LYS ve YGS uyarısı

ÖSYM, YGS ve LYS'ye giren üniversite adaylarına önemli bir duyuruda bulundu. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemindeki eğitim bilgilerinin adaylar tarafından kontrolü ve eğitim bilgisi seçme işlemleri başladı. LYS ve YGS'ye giren tüm adayların 3 Temmuz tarihine kadar bilgilerini onaylamaları gerekiyor.

ÖSYM'den flaş LYS ve YGS uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM), YGS ve  LYS adaylarına değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını  istedikleri eğitim bilgilerini  "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2017/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden kontrol  etmeleri, seçmeleri ve 3 Temmuz saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerektiği  uyarısı yapıldı. 

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, adayların 2017-YGS ve LYS  değerlendirme işlemlerinde ortaöğretim seviyesindeki eğitim bilgileri  kullanıldığı için bilgilerin güncellenmesi istendi.

Bu kapsamda, 2017-ÖSYS'ye başvuran adayların 21 Haziran-3 Temmuz  tarihlerinde Aday İşlemleri Sistemi'nde (AİS) bulunan  "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2017/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden  değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim  bilgilerini kontrol etmeleri ve gerekli bilgileri seçerek, 3 Temmuz saat 16.00'ya  kadar onaylamaları gerekiyor.

 Eğitim veya okul birinciliği bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu  tespit eden adaylar, mezun oldukları ve olacakları ortaöğretim kurumları ile  görüşerek, eğitim bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) e-okul sistemi  üzerinden düzelterek, sonrasında aynı adres üzerinden 3 Temmuz'a kadar  onaylayacak.

Eğitim bilgisi e-okul'a eklenemeyecek durumda olan adaylar ise Kamu  Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına eğitim bilgilerini  işlettirmeleri ve "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2017/1/BasvuruEgitimGuncelle"  adresinden bilgilerini seçerek, 3 Temmuz saat 16.00'ya kadar onaylamaları  gerekiyor.

Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan  ÖSYM'ye yapacakları değişiklik ve düzeltme talepleri ise kabul edilmeyecek ve  cevaplandırılmayacak.

2017 ÖSYS'ye başvuran tüm adaylar seçme ve onay işlemini yapmadığı  takdirde, Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) işlemlerinin yapıldığı tarihte aktif  olan eğitim bilgisi kullanılacak.

Bu tarihte adayın birden fazla eğitim bilgisi varsa, başvuruda seçtiği  bilgi kullanılacak. Adayın bu bilgisi başvuruda aktif eğitim bilgileri arasında  bulunmuyorsa son mezuniyeti dikkate alınacak.

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