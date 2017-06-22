ÖSYM'den flaş LYS ve YGS uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM), YGS ve LYS adaylarına değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2017/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden kontrol etmeleri, seçmeleri ve 3 Temmuz saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerektiği uyarısı yapıldı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, adayların 2017-YGS ve LYS değerlendirme işlemlerinde ortaöğretim seviyesindeki eğitim bilgileri kullanıldığı için bilgilerin güncellenmesi istendi.

Bu kapsamda, 2017-ÖSYS'ye başvuran adayların 21 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde Aday İşlemleri Sistemi'nde (AİS) bulunan "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2017/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve gerekli bilgileri seçerek, 3 Temmuz saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekiyor.

Eğitim veya okul birinciliği bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu tespit eden adaylar, mezun oldukları ve olacakları ortaöğretim kurumları ile görüşerek, eğitim bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) e-okul sistemi üzerinden düzelterek, sonrasında aynı adres üzerinden 3 Temmuz'a kadar onaylayacak.

Eğitim bilgisi e-okul'a eklenemeyecek durumda olan adaylar ise Kamu Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına eğitim bilgilerini işlettirmeleri ve "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2017/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden bilgilerini seçerek, 3 Temmuz saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekiyor.

Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan ÖSYM'ye yapacakları değişiklik ve düzeltme talepleri ise kabul edilmeyecek ve cevaplandırılmayacak.

2017 ÖSYS'ye başvuran tüm adaylar seçme ve onay işlemini yapmadığı takdirde, Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) işlemlerinin yapıldığı tarihte aktif olan eğitim bilgisi kullanılacak.

Bu tarihte adayın birden fazla eğitim bilgisi varsa, başvuruda seçtiği bilgi kullanılacak. Adayın bu bilgisi başvuruda aktif eğitim bilgileri arasında bulunmuyorsa son mezuniyeti dikkate alınacak.