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ÖSYM'den YGS başvurusu uyarısı

ÖSYM Başkanı Ömer Demir, 4 Ocak'ta başlayan YGS başvurularının yarın sona ereceğini anımsattı.

ÖSYM'den YGS başvurusu uyarısı

ÖSYM Başkanı Ömer DemirYGS'nin 12 Mart Pazar günü tek oturumda yapılacağını, sınavın saat 10.00'da başlayacağını ifade ederek, öğrencilerin 09.45'e kadar alınacağı sınavbinalarının, bu saatten sonra adaylara kapatılacağını söyledi.

Demir, bu nedenle öğrencilerden, sınava geliş saatlerinde trafiği de göz önünde bulundurmalarını istedi.

SINAV ÜCRETİ UYARISI

Ömer Demir, "İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, yarın saat 23.59'da sona erecek. Sınav ücretini ödemek için 19 Ocak son gün olarak belirlendi. Başvuru süresi uzatılmayacak. Geçen yıl, 2016 YGS'de 62 bin 822 kişinin, ücret ödemedikleri için başvuruları silindi. Bu yıl YGS'ye başvuran adaylara, sınav ücretini yatırmadıkları takdirde başvurularının geçerli olmayacağı uyarısı yapıyoruz." diye konuştu.

2017 ÖSYS başvuru bilgilerinin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden kontrol edilmesi gerektiğine işaret eden Demir, ayrıca sınavın diğer aşamalarında gerekeceği için "aday başvuru kayıt bilgileri" dökümünün saklanmasını istedi.

Kaynak:Ensonhaber

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