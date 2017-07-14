ÖSYM’ye sınav eleştirisi

Tüm yurtta çeşitli anma programları yapılacak olan 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde ÖSYM’nin hemen akabinde 16 Temmuz’da gerçekleştireceği sınav, bir çok kesimden eleştiri aldı.

16 Temmuz 00.10'dan itibaren tüm camilerden salalar okunacak. Ama ÖSYM 16 Temmuz sabahı öğretmen adayları için ÖABT sınavı yapacak.

Memurlar.net web sitesinden yapılan açıklamada konuya şu şekilde tepki gösterildi:

“Basiretli bir kamu kurumu, 16 Temmuz sabahına yoğun katılımlı bir sınav koymaz. Ancak ÖSYM, 16 Temmuz sabahına, öğretmen adaylarının gireceği ÖABT sınavını koydu. ÖSYM, 15 Temmuz anma törenlerini baltalama pahasına, çok önemli bir sınavın tarihini 16 Temmuz olarak belirleyebiliyor. Üstelik bir haftadır uyarılara aldırmaksızın hiçbir değişiklik yapma gereği duymuyor.”

(www.memurlar.net)



