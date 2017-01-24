Özdemir ailesi lise yaptıracak Kentimizde uzun yıllardan beri çeşitli branşlarda faaliyet gösteren Özdemir Group, Hacılar’da 24 Derslikli Anadolu İmam Hatip Lisesi yaptıracak.



“Eğitime Yüzde Yüz Destek“ kampanyası dâhilinde Valilik ile hayırsever Özdemir Grup adına Şeref Özdemir, Erdal Özdemir, İsmail Özdemir ve Metin Özdemir arasında 24 Derslikli Anadolu İmam Hatip Lisesi yapım işi protokol imza töreni gerçekleştirildi.



Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen protokole Vali Süleyman Kamçı, Hacılar Kaymakamı Mustafa Temiz, Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, hayırseverler Şeref Özdemir, İsmail Özdemir, Metin Özdemir ve Erdal Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ile basın mensupları katıldı.

Vali Kamçı, Hacılar’da yapılacak olan okul için katkı sağlayan Özdemir Ailesi’ne teşekkür ederek, eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu. Kayserili iş adamlarının hayırseverlikte Türkiye’de ön plana çıkmış durumda olduğunu ifade eden Vali Kamçı, “Hayırseverlere teşekkür ediyorum. İnsanların yaptığı bu tür hayırlar dünya var oldukça yâd edilecektir.”

Aile adına konuşan Şeref Özdemir ise 32 yıllık bir aile şirketi olarak uzun zamandan beri böyle bir hayır yapmayı düşündüklerini ifade ederek çok mutlu olduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından 24 derslik, 2 Laboratuvar, 1 kapalı spor salonu, kütüphane, çok amaçlı salon, mescit, kantin ve 11 hizmet odasından oluşacak okulun protokolü imzalandı.

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ



