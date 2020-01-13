Özel çocukların öğretmenlerine ‘Öğrenen Lider Öğretmen’ eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı ve Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, ÖZKAR Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenlerine ‘Öğrenen Lider Öğretmen’ eğitimi verildi. Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitimi kapsamında düzenlenen ve 2 gün süren kursta öğretmenler hem öğrendiler hem de deneyimlerini paylaştılar.
Öğretmenlerin hem kişisel gelişimleri hem de mesleki gelişimleri için düzenlenen kursta, Etkili İletişim, Dirençle Baş Etme, Takımı Yönetme ve Öğrenme Liderliği, Akış ve Ritmin Sürekliliği, Kurallar ve Uygulama Adımları, Sorun Davranışların Yönetimi, Olumlu Davranışların Pekiştirilmesi, Ölçme ve Değerlendirme konuları işlendi.
Bu kursta, öğretmenlerin eğlendirirken öğretmesi, güldürürken düşündürmesi, deneyimletip eğitim tasarımları yaptırması, öğretmenlerin birbirlerini tanımalarını sağlayıp kurum kültürüne katkı yapması, okul iklimi oluşturması, kişisel ve mesleki gelişimimi tamamlaması ve yeni bir paradigma oluşturması hedeflendi.
Takım lideri, ÖZKAR Özel Eğitim Uygulama Okulu müdürü Bülent Köseoğlu, “Bu eğitimde, öğretmenlerin entelektüel, kişisel, mesleki, duygusal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. İçerik, öğretmenlerin bilgiyi değil, öğrenmeyi öğreten liderler olarak gelişmeleri amacıyla oluşturulmuştur. Eğitim, yaparak - yaşayarak öğrenmeye uygun kurguda düzenlenmiştir. Eğitimler sırasında küçük gruplarla yapılan çalışmalar sayesinde her bir öğretmen kendisini daha kolay ifade edebilmekte, her birinin grup içi etkileşimlerdeki rolü artmakta ve kazanımları daha fazla olmaktadır. Emeği geçen eğitmenlerimize ve katılımlarımdan dolayı değerli öğretmenlerimize teşekkür ederiz” diye konuştu.
2 günlük eğitimi tamamlayan 30 öğretmene kurs sonunda seminer katılım belgeleri verildi.
Öğretmenlerin hem kişisel gelişimleri hem de mesleki gelişimleri için düzenlenen kursta, Etkili İletişim, Dirençle Baş Etme, Takımı Yönetme ve Öğrenme Liderliği, Akış ve Ritmin Sürekliliği, Kurallar ve Uygulama Adımları, Sorun Davranışların Yönetimi, Olumlu Davranışların Pekiştirilmesi, Ölçme ve Değerlendirme konuları işlendi.
Bu kursta, öğretmenlerin eğlendirirken öğretmesi, güldürürken düşündürmesi, deneyimletip eğitim tasarımları yaptırması, öğretmenlerin birbirlerini tanımalarını sağlayıp kurum kültürüne katkı yapması, okul iklimi oluşturması, kişisel ve mesleki gelişimimi tamamlaması ve yeni bir paradigma oluşturması hedeflendi.
Takım lideri, ÖZKAR Özel Eğitim Uygulama Okulu müdürü Bülent Köseoğlu, “Bu eğitimde, öğretmenlerin entelektüel, kişisel, mesleki, duygusal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. İçerik, öğretmenlerin bilgiyi değil, öğrenmeyi öğreten liderler olarak gelişmeleri amacıyla oluşturulmuştur. Eğitim, yaparak - yaşayarak öğrenmeye uygun kurguda düzenlenmiştir. Eğitimler sırasında küçük gruplarla yapılan çalışmalar sayesinde her bir öğretmen kendisini daha kolay ifade edebilmekte, her birinin grup içi etkileşimlerdeki rolü artmakta ve kazanımları daha fazla olmaktadır. Emeği geçen eğitmenlerimize ve katılımlarımdan dolayı değerli öğretmenlerimize teşekkür ederiz” diye konuştu.
2 günlük eğitimi tamamlayan 30 öğretmene kurs sonunda seminer katılım belgeleri verildi.
Haber: Ekrem Nazlı