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Patent Portföyü Bir Tıkla Artık Elinizin Altında

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi yine bir ilki hayata geçirerek Erciyes Üniversitesi’ne ait olan patentleri, kategorize ederek bilginin sanayiye daha hızlı aktarılması adına interaktif bir kullanımla, herkesin rahatlıkla inceleyebileceği şekilde store.erciyestto.com’a taşıdı.

Patent Portföyü Bir Tıkla Artık Elinizin Altında

Yapılan bu çalışma ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Recai Kılıç, Erciyes Üniversitesi'nin birçok sektöre katkı sağlayacak patentlerini ilgilenen herkesin istediği zaman inceleyip, bilgi alabileceği, interaktif bir platforma taşıdıklarını kaydederek; "Ülkelerin ekonomik ve teknolojik olarak kalkınmasında fikri ve sinai mülkiyet hakları en ön sıralarda gelmektedir. Biz de Erciyes Üniversitesi ve Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak önce şehrimizin ve bölgemizin, ardından da ülkemizin bilgiye dayalı ekonomiye geçme sürecini hızlandırmak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Üniversitemiz Türkiye’nin önde gelen araştırma üniversitelerinden biridir. Güçlü alt yapısı, araştırmacı kadrosunun tecrübesi ve bilimsel çalışmaları neticesinde ortaya önemli bir patent portföyü çıkarmıştır. Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi’nin yaptığı çalışmalar sayesinde, Erciyes Üniversitesi olarak Türkiye’de ilk kez üniversite adına olan bir buluşun resmi olarak lisanslanmasını sağladık. Bugüne kadar toplamda üniversitemiz adına olan iki buluşumuzu lisanslayarak, bir buluşumuzun ise devir yolu ile ticarileşmesini gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de Erciyes Üniversitesi’nin pek çok sektöre katkı sağlayacak olan diğer patentlerini ilgilenen herkesin istediği zaman inceleyip, bilgi alabileceği, interaktif bir platforma taşıdık. Yapmış olduğumuz bu çalışma ile üretilen bilginin sanayiye aktarılması noktasında Erciyes Üniversitesi patent portföyündeki buluşlar ile sektöründe pek çok üreticinin önemli bir rekabet avantajı elde edebileceğini söyleyebilirim. Sektör bazlı olarak on ayrı başlıkta kategorize edilmiş patent portföyümüze store.erciyestto.com’dan ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.


İHA

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