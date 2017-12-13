‘Patentle Türkiye’ yarışması

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent bilincinin üniversitelere yayılması amacıyla bu yıl ilk defa “Patentle Türkiye” sloganıyla düzenlenen patent yarışması hakkında bilgilendirme ve temel patent kriterlerinin konu edildiği seminer, Türk Patent Uzman Yardımcısı Oğuzhan Aksoy tarafından verildi.

Seminer ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Doğan şunları söyledi:

“Patent konusu maalesef ülkemizde yıllarca hak ettiği ilgiyi görmeyen konulardan biri olmuştur. Üniversitelerimizde üretilen teknik bilginin patente dönüştürülerek ülke ekonomisinin ve teknolojisinin gelişmesine katkı sağlanması amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından üniversite öğrencilerine yönelik tertip edilen patent yarışması bu bilincin temele yayılması açısından önem arz etmektedir.

Türkiye’de ilk defa düzenlenen ve “Patentle Türkiye” sloganı ile başvuruları devam eden yarışmaya biz de kentimizde “Patentle Kayseri” sloganıyla verdiğimiz bilgilendirme semineri ile destek oluyoruz. Üniversitemizde patent konusunda farkındalık oluşturulması, profesyonel meslek hayatında veya akademik çalışmalarda ihtiyaç duyulan teknik bilgilere nasıl erişileceğinin anlatılması ve öğrencilerin ülkemizin teknolojik gelişmesinde önemli bir yer tutan buluş faaliyetlerine özendirilmesi amacıyla, şehrin inovasyon lokomotifi olarak çalışmakta olan Erciyes Teknopark ve Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi ev sahipliğinde düzenlenen seminerin inovasyon ekosistemine katkı yapacağı aşikârdır.”

Yarışma sürecince, üniversite öğrencileri, patentleturkiye.gov.tr üzerinden başvuru yapabilecekler. Yüksek Öğretim öğrencilerinin katılabileceği ve başvuruların 31 Aralık 2017 tarihine kadar süreceği yarışmada dereceye girenlere 10 ile 30 Bin TL arasında para ödüllerinin yanı sıra çeşitli hediyeler verilecek.

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