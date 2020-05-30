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Pazarören Köy Enstitüsü, 82 yıl sonra Anadolu Lisesi olarak eğitime devam edecek

İl Milli Eğitim Müdürü Celaletttin Ekinci, Pınarbaşı ilçesinde 1938 yılında eğitime başlayan Pazarören Köy Enstitüsü’nün 82 yıl sonra Anadolu Lisesi olarak eğitime devam edeceğini duyurdu.

Pazarören Köy Enstitüsü, 82 yıl sonra Anadolu Lisesi olarak eğitime devam edecek
Celalettin Ekinci, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Pınarbaşı ilçesinde 1938 yılında eğitmen kursu olarak açılan ve çeşitli değişikliklerle yılarca öğretmen yetiştiren Pazarören Köy Enstitüsü bu sene itibariyle sınavla öğrenci alan Anadolu Lisesi olarak eğitimine devam edecektir. Okul bahçesinde, binalarında yakın tarihimizin izlerini görerek yaşadık. O gün ki şartlarda köylerinden okula kaydolan 300 civarında öğrencinin değişik zamanlarda hastalanarak vefat edip memleketlerine gönderilemeyip, okul bahçesine defnedildiğini öğrenmenin hüznünü yaşadık.”
 

İHA

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İl Milli Eğitim Müdürü Celaletttin EkinciPınarbaşıPazarören Köy Enstitüsü
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