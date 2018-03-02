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Prof. Dr. Tomar, Modern Dönemde Kudüs’ü anlattı 

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Tomar, Erciyes Üniversitesi’nde “Modern Dönemde Kudüs” konulu konferans verdi. 

Prof. Dr. Tomar, Modern Dönemde Kudüs’ü anlattı 

Erciyes Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (ERUSAM) ile Türk Tarih Kurumu tarafından “100. Yılında Kudüs Kahraman Şehitlerimiz” anısına ortaklaşa düzenlenen Kudüs etkinliğinde Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Tomar, “Modern Dönemde Kudüs’ü” anlattı. Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan ERUSAM Başkanı Prof. Dr. Cevdet Kırpık, konferansa katılımlarından dolayı Prof. Dr. Cengiz Tomar’a teşekkür etti. Prof. Dr. Cengiz Tomar da “Modern Dönemde Kudüs” konulu konferansında, Kudüs’ün dinler açısından önemine değindi.
Konferansın sonunda ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız’ın, Prof. Dr. Cengiz Tomar’a plaket takdim etti.

İHA
 

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