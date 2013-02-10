Profesör'ün yaptığına bak

Tüm görüşmelere rağmen ikna olmayan Prof Dr. Halit Yetişir, görevli öğretmen İlham Duran hakkında tutanak tuttu. Tutanağın Eskişehir’e gönderileceği öğrenilirken, Prof. Dr. Halit Yetişir, basın mensupları ile görüşmeye yanaşmadı.
Sınavdan çıkan öğrenciler de salonlarda görevli olan bazı öğretmenlerin kot pantolon ve kazakla geldiğini, herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını söyledi. (iha)
hoca hanım size sesleniyorum.hiç bir suçu olmadığı halde nasıl bir insan olduğunu bilmediğiniz leke attığınız profösörden özür dileyip helallik almanız gerekmiyor mu? ucuz kahramanlık peşinde koşup suçsuz insanların günahını almak mı müslümanlığınız? ben de türbanlı biri olarak hiç bir zaman taviz vermeyip sizin gibi aç kapa yapmamış biri olarak bu hatanızı düzeltmenizi bu veballe ahiretinizi düşünmenizi gücünüzün yettiğini sandığınız insanlara değil o yönetmeliği değiştirmeyenlere poz verin...