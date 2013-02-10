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Profesör'ün yaptığına bak

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarında görevli olan kadın öğretmen, başörtülü olduğu gerekçesiyle bina görevlisi profesör tarafından salona alınmadı.

Profesör'ün yaptığına bak
AÖF sınavlarının dün yapılan bölümlerinde başörtülü olarak görev yapan kadın öğretmen İlham Duran, bugün gerçekleştirilen bölümde görev almak için Kocasinan İlçesi Ahmet Eren Anadolu Lisesi’ne geldi. Sabah saat 08.30’da sınav yerinde hazır bulunan İlham Duran, bina görevlisi Prof. Dr. Halit Yetişir tarafından başörtülü olduğu gerekçesiyle salona alınmadı.
Tüm görüşmelere rağmen ikna olmayan Prof Dr. Halit Yetişir, görevli öğretmen İlham Duran hakkında tutanak tuttu. Tutanağın Eskişehir’e gönderileceği öğrenilirken, Prof. Dr. Halit Yetişir, basın mensupları ile görüşmeye yanaşmadı.
Sınavdan çıkan öğrenciler de salonlarda görevli olan bazı öğretmenlerin kot pantolon ve kazakla geldiğini, herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını söyledi. (iha)
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ayde 5 yıl önce

hoca hanım size sesleniyorum.hiç bir suçu olmadığı halde nasıl bir insan olduğunu bilmediğiniz leke attığınız profösörden özür dileyip helallik almanız gerekmiyor mu? ucuz kahramanlık peşinde koşup suçsuz insanların günahını almak mı müslümanlığınız? ben de türbanlı biri olarak hiç bir zaman taviz vermeyip sizin gibi aç kapa yapmamış biri olarak bu hatanızı düzeltmenizi bu veballe ahiretinizi düşünmenizi gücünüzün yettiğini sandığınız insanlara değil o yönetmeliği değiştirmeyenlere poz verin...

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Kayserili 5 yıl önce

Halit Hoca’yı iyi tanırım. Kendisi de 28 Şubat mağdurudur. Hanımı da başörtülüdür. Burada öğretmen hanım yanlış yapmış. AÖF Sınav Yönergesi’nin “Sınav Görevlilerinin Dikkat Etmesi Gereken Kurallar” kısmında sınavda görevli personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Ek Madde 19’a göre “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan personelin kıyafetine dair yönetmeliğin 5. Maddesinde belirtilen kılık kıyafet kurallarına uymak zorundadır. Bu yönetmeliğin 5. Maddesi, elbiselerin temiz, düzgün, ütülü, ayakkabıların boyalı, görev mahallinde başın daima açık olmasını öngörmektedir” demektedir. Bu madde gereği Halit Hoca doğru bir uygulama yapmıştır. Çünkü kendisi de AÖF tarafından sınav sırasında kontrol edilmektedir. Bu tür mağduriyetlerin oluşmaması için kuralların devlet tarafından değiştirilmesi gerekir.

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MİROĞLU 5 yıl önce

sayın profösörüm kanun yapıcılar kanunları değiştirmekte yetersiz kaldıkça sizin gibi uygulayıcılarda hep zor durumda kalacak.size saygısızca yorum yapan insanlara soruyorum işin geçmişini bilmeden size saldıranlar hakaret edenler bunun bedelini hem ahirette hem de bu dünyada öderler.ben başortüsü meselesinin kesintisiz eğitimlerin bedelini ödemiş bunun mücadelesini yapmış biri olarak söylüyorum.sayın hocanım okullarını başörtülü olarak okuyamayıp mücadele eden insanlar taviz vermeyen insanlarımız varken sizler zaten yeri geldiği zaman başınızı açarak okumuşsunuz memuriyetinize devam etmişsiniz dün de her zaman yaptığınızı yapsaydınız da tanımadığınız tanıdığınız zaman da mahçup olacağınız zor durumda bırakıp bir sürü insanın hakaretlerine kafirlikle ithamları maruz kalan o hocadan özür dilerdiniz.

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