Profesör'ün yaptığına bak

AÖF sınavlarının dün yapılan bölümlerinde başörtülü olarak görev yapan kadın öğretmen İlham Duran, bugün gerçekleştirilen bölümde görev almak için Kocasinan İlçesi Ahmet Eren Anadolu Lisesi’ne geldi. Sabah saat 08.30’da sınav yerinde hazır bulunan İlham Duran, bina görevlisi Prof. Dr. Halit Yetişir tarafından başörtülü olduğu gerekçesiyle salona alınmadı.

Tüm görüşmelere rağmen ikna olmayan Prof Dr. Halit Yetişir, görevli öğretmen İlham Duran hakkında tutanak tuttu. Tutanağın Eskişehir’e gönderileceği öğrenilirken, Prof. Dr. Halit Yetişir, basın mensupları ile görüşmeye yanaşmadı.

Sınavdan çıkan öğrenciler de salonlarda görevli olan bazı öğretmenlerin kot pantolon ve kazakla geldiğini, herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını söyledi. (iha)

