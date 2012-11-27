Proje Hazır Finansman Aranıyor

Prof. Dr. Keleştemur, hayırseverler anıtı için yarışma düzenlediklerini ve projenin belli olduğunu belirterek, “Anıtın yapımı için finansmanı ile ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Bula bilirsek en kısa zamanda çalışmalara başlayacağız” dedi.

Prof. Dr. Keleştemur, “ Üniversitemizin en görünen yerine buranın hayırsever üniversitesi olduğunu simgeleyen bir anıt yaptırmayı düşünüyoruz. Böyle bir şey olmadığını tespit ettim. Erciyes Üniversitesi’nde hayır sever anıtı ilk defa yapılacak” diye konuştu.

“Hayırseverlere görevimizi yerine getiriyormuyuz?” diye sürekli düşündüğünü anlatan Prof. Dr. Keleştemur, “Bir bakıma evet. Çok sayıda öğrenci okuyor. İstihdam oranı bakımından, 300 civarında akademik personel çalışıyor. Türkiye’de 7. sıradayız ve bu yardımların hakkının da teslim edilmesidir bir noktada” şeklinde konuştu.