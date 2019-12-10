Putin’e bağlı tek akademiyle işbirliği

Erciyes Üniversitesi Senato Salonunda gerçekleşen protokol törenine Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Vladimir Bölge Başkanı Prof. Dr. Vyacheslav Yurievich Kartukhin, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Hak-İş Onursal Başkanı Salim Uslu, Rusya Devlet Başkanlığı Akademisi Temsilcisi Dr. Talat Enveroviç Çetin ve heyetler katıldı. Bölgelerdeki sorunların çözülmesi için iş birliklerini çok önemsediklerini söyleyen Rektör Mustafa Çalış, “Bildiğiniz gibi özellikle son dönemlerde Rusya ile Türkiye Cumhuriyeti arasında iş birliği bulunmakta. Bu özellikle bölgesel ve küresel anlamda ve özellikle bölgedeki istenmeyen bazı olayların yaşanmaması açısından çok önemli. Yine özellikle zalimlere karşı mazlumların yanında olma açısından ki biliyorsunuz bizim tarihimizde hep bu vardır ve asla sömürge olmamıştır. Atalarımız gittiği her yere barış ve adaleti götürmüştür. Bu sebepten ve istenmeyen olayların yaşanmaması açısından bu iş birliklerini çok önemsiyoruz. Bu ilişkilerin üniversiteler ve akademiler olmasını da çok önemsiyoruz. Bu bağlamda bu sene içerisinde Rusya ziyareti yaptık üniversite olarak ve orada da 6-7 üniversite ile iş birliği imzaladık. Bugün de burada bu iş birliği anlaşmasının olması bizi çok sevindirmekte. Ben tekrardan heyeti burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum” dedi. Vladimir Bölge Başkanı Prof. Dr. Vyacheslav Yurievich Kartukhin, değişim çalışmalarını başlatmak için geldiğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:







“Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin’e bağlı tek akademiyiz ve bu akademi de hukuk, ekonomi, özellikle milli ekonomi ve diğer devler yönetimi dalında eğitim verir. Hem hukukta hem de devlet yönetimi alanında yöneticiler yetiştiriyoruz. Bizim akademimizin olduğu bölge, Rusya Fedarasyonu tarihinde eski çarlık başkenti Moskova yakınlarındaki Vladimir eyaletinin başkenti Vladimir eyaleti. Son zamanlarda önemle artan Türkiye - Rusya ilişkilerinin önemine atfen satın Devlet başkanı Putin ve sayın Devlet Başkanı Erdoğan arasındaki mükemmel ilişkiye paralel olarak buradayım. Bir sonraki görüşme 8 Ocak 2020’de İstanbul’da iki devlet başkanı arasında olacak ve bu maksatla ben de öncesinde Erciyes Üniversitesi ile tam da bu anlamda ikili ilişkiler, öğrenci ve öğretim üyesi değişiklikleri konusundaki çalışmaları başlatmak için bir ön anlaşma imzası hazırlığı için geldim. Bu görevin de verdiği destekle şöyle bir şey söyleyebiliyorum ki, Türk yatırımcılara ve Türkiye’nin verdiği desteklere bir endişe etmeden ve başına bir şey gelmeden bizlere yatırım yapmalarını istiyoruz. Rusya’ya yapılan yatırımların da bizler tarafından korunacağının da bir söz olarak bilinmesini istiyoruz.”







Hak-İş Onursal Başkanı Salim Uslu ise, Bu iş birliğinin eğitim dışında politikalarımız bakından da çok önemli olduğunu ve bu bağlamda emeği geçen herkese çok teşekkür ettiğini söyledi. Rusya ile olan güzel ilişkilerin devam etmesi için çalıştıklarını söyleyen AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, “Erciyes Üniversitesi ile Milli Ekonomi ve Devlet Yönetimi Akademisi arasındaki ön protokolün imza töreni için burada bulunuyoruz. Ben Kayseri Milletvekili ve Rusya Dostluk Kurulu Genel Sekreteri olarak burada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Biz son dönemde Rusya’yla başlayan güzel ilişkilerin devam etmesini çok önemsiyoruz. Bizim önemli görevlerimizden bir tanesi de hem bu ilişkiyi devam ettirmek, hem de genel anlamda gelişmesine katkı sağlamak” dedi.







Konuşmaların ardından protokol imzalanarak, Rektör Mustafa Çalış tarafından heyete hediyeler takdim edildi.

