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Rekabet Kurumu Başkanı Torlak’tan ERÜ Rektörü Çalış’a Ziyaret

Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ı ziyaret etti.

Rekabet Kurumu Başkanı Torlak’tan ERÜ Rektörü Çalış’a Ziyaret

“2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” kapsamında Kayseri Üniversitesi’nin davetlisi olarak “Bilim Felsefesinde Kırılmalar ve Bilim Ahlakı” konulu konferans vermek için Kayseri’ye gelen Rekabet Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ı ziyaret etti.



Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rekabet Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti ve üniversitenin çini işlemeli vazosunu hediye etti.
Rekabet Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak da, ERÜ Rektörü Çalış’a plaket ve kitap hediye etti.
Rektörlük ziyaretinde Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak’a, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da eşlik etti.
 

İHA

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