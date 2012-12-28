Rektör Adayları Belirlendi

Yükseköğretim Kurulundan (Yök) yapılan açıklamada, iki üniversitede yapılan seçimle belirlenen 6 aday arasından Yök Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonucunda belirlenen 3 adayın isminin Cumhurbaşkanlığına bildirilmesine karar verildiği bildirildi.



Buna göre Abdullah Gül Üniversitesi için 1. sırada Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, 2. sırada Prof. Dr. Osman Serindağ, 3. sırada Prof. Dr. Hamza Erol, İstanbul Üniversitesi için 1. sırada Prof. Dr. Yunus Söylet, 2. sırada Prof. Dr. Harun Cansız, 3. sırada Prof. Dr. İbrahim Keleş'in isminin Cumhurbaşkanlığına bildirilmesi kararlaştırıldı.



-42 fakülteye dekan-



Yök'ün dekan atadığı fakülteler ve isimler ise şöyle:



Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi: Prof. Dr. Mustafa Ali Sarılı



Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi: Prof. Dr. Yunus Ali Çengel



Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi: Prof. Dr. Remzi Kaya



Akdeniz Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi: Prof. Dr. Murat Karagöz



Aksaray Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi: Prof. Dr. Yusuf Şahin



Aksaray Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesi: Prof. Dr. Mehmet Bahaüddin Varol



Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi: Prof. Dr. İbrahim Demirkan



Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi: Prof. Dr. Şuayip Özdemir



Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi: Prof. Dr. Gürkan Gür



Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi: Prof. Dr. Arzu Oğuz



Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi: Prof. Dr. Rıfkı Hazıroğlu



Artvin Çoruh Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi: Prof. Dr. Ömür Bütev Dolğun



Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi: Prof. Dr. Uğur Yavuz



Batman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi: Prof. Dr. Aydın Durmuş



Bayburt Üniversitesi Bayburt Eğitim Fakültesi: Prof. Dr. Necmettin Tozlu



Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi: Prof. Dr. Lütfi Behçet



Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi: Prof. Dr. Turgay Şengül



Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi: Prof. Dr. Mustafa Bakaç



Çukurova Üniversitesi Ceyhan Mühendislik Fakültesi: Prof. Dr. Recep Yurtal



Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi: Prof. Dr. Selahattin Serin



Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi: Prof. Dr. Mesut Başıbüyük



Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi: Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz



Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi: Prof. Dr. Süleyman Akbulut



Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi: Prof. Dr. Müberra Koşar



Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi: Prof. Dr. Ramazan Ertürk



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi: Prof. Dr. Hüseyin Aydın



Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi: Prof. Dr. İsmail Tuncer Değim



Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi: Prof. Dr. Yusuf Özçatalbaş



Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi: Prof. Dr. Şule Çivitci



Gazi Üniversitesi Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi: Prof. Dr. Şeref Okuducu



Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi: Prof. Dr. Kurban Ünlüönen



Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi: Prof. Dr. Adil Kılıç



Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi: Prof. Dr. İbrahim Halil Güzelbey



Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi: Prof. Dr. Mehmet Öz



İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı-Deniz Bilimleri Fakültesi: Prof. Dr. Ahmet Ergin



İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Uzay Bilmleri Fakültesi: Prof. Dr. Metin Orhan Kaya



Karabük Üniversitesi Fen Fakültesi: Prof. Dr. İhsan Uluer



Kocaeli Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi: Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu



Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi: Prof. Dr. Ramazan Özey



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi: Prof. Dr. Erdoğan Gavcar



Tunceli Üniversitesi İletişim Fakültesi: Prof. Dr. Hacı İbrahim Delice



Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi: Prof. Dr. Faruk Yiğit



-Vakıf Üniversiteleri-



Öte yandan Yükseköğretim Genel Kurulu, İstanbul Bilim Üniversitesi için rektör adayı olarak önerilen Prof. Dr. Çavlan Çiftçi ile ilgili olumlu görüş bildirilmesine karar verdi.



Kurul, dekanlık adayı olarak önerilen Altın Koza Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Kemal Çiçek, Çankaya İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Aykut Kansu, Gedik İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Berrak Kurtuluş, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Şaban Kayıhan, KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Kerim Çınar, Melikşah Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Bilal Vatansever, Mevlana Üniversitesi İşletme Fakültesi Prof. Dr. İbrahim Hasgür, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mühehdislik Fakültesi Prof. Dr. M. Cengiz Taplamacıoğlu, Zirve Üniversitesi Mühehdislik Fakültesi Prof. Dr. Sinan Hınıslıoğlu için ilgili olarak olumlu görüş bildirilmesini kararlaştırdı.

