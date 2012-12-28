Rektör Adayları Belirlendi

Yükseköğretim Kurulundan (Yök) yapılan açıklamada, iki üniversitede yapılan seçimle belirlenen 6 aday arasından Yök Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonucunda belirlenen 3 adayın isminin Cumhurbaşkanlığına bildirilmesine karar verildiği bildirildi.
Buna göre Abdullah Gül Üniversitesi için 1. sırada Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, 2. sırada Prof. Dr. Osman Serindağ, 3. sırada Prof. Dr. Hamza Erol, İstanbul Üniversitesi için 1. sırada Prof. Dr. Yunus Söylet, 2. sırada Prof. Dr. Harun Cansız, 3. sırada Prof. Dr. İbrahim Keleş'in isminin Cumhurbaşkanlığına bildirilmesi kararlaştırıldı.
-42 fakülteye dekan-
Yök'ün dekan atadığı fakülteler ve isimler ise şöyle:
Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi: Prof. Dr. Mustafa Ali Sarılı
Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi: Prof. Dr. Yunus Ali Çengel
Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi: Prof. Dr. Remzi Kaya
Akdeniz Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi: Prof. Dr. Murat Karagöz
Aksaray Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi: Prof. Dr. Yusuf Şahin
Aksaray Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesi: Prof. Dr. Mehmet Bahaüddin Varol
Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi: Prof. Dr. İbrahim Demirkan
Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi: Prof. Dr. Şuayip Özdemir
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi: Prof. Dr. Gürkan Gür
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi: Prof. Dr. Arzu Oğuz
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi: Prof. Dr. Rıfkı Hazıroğlu
Artvin Çoruh Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi: Prof. Dr. Ömür Bütev Dolğun
Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi: Prof. Dr. Uğur Yavuz
Batman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi: Prof. Dr. Aydın Durmuş
Bayburt Üniversitesi Bayburt Eğitim Fakültesi: Prof. Dr. Necmettin Tozlu
Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi: Prof. Dr. Lütfi Behçet
Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi: Prof. Dr. Turgay Şengül
Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi: Prof. Dr. Mustafa Bakaç
Çukurova Üniversitesi Ceyhan Mühendislik Fakültesi: Prof. Dr. Recep Yurtal
Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi: Prof. Dr. Selahattin Serin
Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi: Prof. Dr. Mesut Başıbüyük
Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi: Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz
Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi: Prof. Dr. Süleyman Akbulut
Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi: Prof. Dr. Müberra Koşar
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi: Prof. Dr. Ramazan Ertürk
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi: Prof. Dr. Hüseyin Aydın
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi: Prof. Dr. İsmail Tuncer Değim
Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi: Prof. Dr. Yusuf Özçatalbaş
Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi: Prof. Dr. Şule Çivitci
Gazi Üniversitesi Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi: Prof. Dr. Şeref Okuducu
Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi: Prof. Dr. Kurban Ünlüönen
Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi: Prof. Dr. Adil Kılıç
Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi: Prof. Dr. İbrahim Halil Güzelbey
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi: Prof. Dr. Mehmet Öz
İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı-Deniz Bilimleri Fakültesi: Prof. Dr. Ahmet Ergin
İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Uzay Bilmleri Fakültesi: Prof. Dr. Metin Orhan Kaya
Karabük Üniversitesi Fen Fakültesi: Prof. Dr. İhsan Uluer
Kocaeli Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi: Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi: Prof. Dr. Ramazan Özey
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi: Prof. Dr. Erdoğan Gavcar
Tunceli Üniversitesi İletişim Fakültesi: Prof. Dr. Hacı İbrahim Delice
Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi: Prof. Dr. Faruk Yiğit
-Vakıf Üniversiteleri-
Öte yandan Yükseköğretim Genel Kurulu, İstanbul Bilim Üniversitesi için rektör adayı olarak önerilen Prof. Dr. Çavlan Çiftçi ile ilgili olumlu görüş bildirilmesine karar verdi.
Kurul, dekanlık adayı olarak önerilen Altın Koza Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Kemal Çiçek, Çankaya İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Aykut Kansu, Gedik İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Berrak Kurtuluş, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Şaban Kayıhan, KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Kerim Çınar, Melikşah Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Bilal Vatansever, Mevlana Üniversitesi İşletme Fakültesi Prof. Dr. İbrahim Hasgür, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mühehdislik Fakültesi Prof. Dr. M. Cengiz Taplamacıoğlu, Zirve Üniversitesi Mühehdislik Fakültesi Prof. Dr. Sinan Hınıslıoğlu için ilgili olarak olumlu görüş bildirilmesini kararlaştırdı.
Buna göre Abdullah Gül Üniversitesi için 1. sırada Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, 2. sırada Prof. Dr. Osman Serindağ, 3. sırada Prof. Dr. Hamza Erol, İstanbul Üniversitesi için 1. sırada Prof. Dr. Yunus Söylet, 2. sırada Prof. Dr. Harun Cansız, 3. sırada Prof. Dr. İbrahim Keleş'in isminin Cumhurbaşkanlığına bildirilmesi kararlaştırıldı.
-42 fakülteye dekan-
Yök'ün dekan atadığı fakülteler ve isimler ise şöyle:
Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi: Prof. Dr. Mustafa Ali Sarılı
Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi: Prof. Dr. Yunus Ali Çengel
Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi: Prof. Dr. Remzi Kaya
Akdeniz Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi: Prof. Dr. Murat Karagöz
Aksaray Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi: Prof. Dr. Yusuf Şahin
Aksaray Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesi: Prof. Dr. Mehmet Bahaüddin Varol
Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi: Prof. Dr. İbrahim Demirkan
Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi: Prof. Dr. Şuayip Özdemir
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi: Prof. Dr. Gürkan Gür
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi: Prof. Dr. Arzu Oğuz
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi: Prof. Dr. Rıfkı Hazıroğlu
Artvin Çoruh Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi: Prof. Dr. Ömür Bütev Dolğun
Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi: Prof. Dr. Uğur Yavuz
Batman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi: Prof. Dr. Aydın Durmuş
Bayburt Üniversitesi Bayburt Eğitim Fakültesi: Prof. Dr. Necmettin Tozlu
Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi: Prof. Dr. Lütfi Behçet
Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi: Prof. Dr. Turgay Şengül
Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi: Prof. Dr. Mustafa Bakaç
Çukurova Üniversitesi Ceyhan Mühendislik Fakültesi: Prof. Dr. Recep Yurtal
Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi: Prof. Dr. Selahattin Serin
Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi: Prof. Dr. Mesut Başıbüyük
Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi: Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz
Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi: Prof. Dr. Süleyman Akbulut
Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi: Prof. Dr. Müberra Koşar
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi: Prof. Dr. Ramazan Ertürk
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi: Prof. Dr. Hüseyin Aydın
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi: Prof. Dr. İsmail Tuncer Değim
Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi: Prof. Dr. Yusuf Özçatalbaş
Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi: Prof. Dr. Şule Çivitci
Gazi Üniversitesi Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi: Prof. Dr. Şeref Okuducu
Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi: Prof. Dr. Kurban Ünlüönen
Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi: Prof. Dr. Adil Kılıç
Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi: Prof. Dr. İbrahim Halil Güzelbey
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi: Prof. Dr. Mehmet Öz
İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı-Deniz Bilimleri Fakültesi: Prof. Dr. Ahmet Ergin
İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Uzay Bilmleri Fakültesi: Prof. Dr. Metin Orhan Kaya
Karabük Üniversitesi Fen Fakültesi: Prof. Dr. İhsan Uluer
Kocaeli Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi: Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi: Prof. Dr. Ramazan Özey
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi: Prof. Dr. Erdoğan Gavcar
Tunceli Üniversitesi İletişim Fakültesi: Prof. Dr. Hacı İbrahim Delice
Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi: Prof. Dr. Faruk Yiğit
-Vakıf Üniversiteleri-
Öte yandan Yükseköğretim Genel Kurulu, İstanbul Bilim Üniversitesi için rektör adayı olarak önerilen Prof. Dr. Çavlan Çiftçi ile ilgili olumlu görüş bildirilmesine karar verdi.
Kurul, dekanlık adayı olarak önerilen Altın Koza Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Kemal Çiçek, Çankaya İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Aykut Kansu, Gedik İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Berrak Kurtuluş, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Şaban Kayıhan, KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Kerim Çınar, Melikşah Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Bilal Vatansever, Mevlana Üniversitesi İşletme Fakültesi Prof. Dr. İbrahim Hasgür, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mühehdislik Fakültesi Prof. Dr. M. Cengiz Taplamacıoğlu, Zirve Üniversitesi Mühehdislik Fakültesi Prof. Dr. Sinan Hınıslıoğlu için ilgili olarak olumlu görüş bildirilmesini kararlaştırdı.