Rektör Çalış: “Beyin Göçünü Tersine Çevirmek İstiyoruz

6’ncısı düzenlenen TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Ödül Töreni Sabancı Kültür Sitesinde gerçekleştirildi. Ödül törenine Vali Yardımcısı Nail Anlar, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve TÜBİTAK Kayseri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Sebahattin Ünalan’ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.



“Geleceğin beyinlerini ülkemiz için değerlendirmek istiyoruz”

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Çalış, yıllardır önüne geçilemeyen beyin göçü problemine vurgu yaptı. Beyin göçünü tersine çevirmek istediklerini ve Türkiye’nin 10 araştırma üniversitesinden biri olarak, söz konusu durumu sorumluluk bildiklerini dile getiren Çalış, “Araştırma Üniversitesi olarak bu tür çalışmaları, projeleri ve toplantıları önemsiyoruz. Aslında bütün bunlar Türkiye’miz için çok önemli. Buradan geleceğin beyinleri çıkacak. Yıllardır ülkemiz beyin göçü problemi yaşıyor. Geleceğin beyinleri çıkıyor ama bunlar Amerika’ya, Avrupa ülkelerine dolayısıyla yurt dışına gidiyorlar. Biz bunu istemiyoruz ve bu değerlerin farkındayız. Bu değerleri ülkemizin geleceği için değerlendirmek istiyoruz” dedi.



“Katma değeri yüksek milli teknolojiler üretmeliyiz”

Türkiye’nin büyümesi için katma değeri yüksek teknolojik ürünleri üretir hale gelmesi gerektiğinin altını çizen Çalış, “Hızla değişen ve gelişen dünyada rakiplerimizden geri kalmamamız gerekiyor. Bunun için sadece teknolojik yenilikleri takip etmek yetmiyor, geleceğe yönelik hedefler belirlememiz gerekiyor. Kendi teknolojimizi üretmek ve hatta üretmeyi bırakın, daha ileri düzeyde dünyayla yarışır bicimde; gerek savunma gerekse ilaç sanayii gibi katma değeri yüksek teknolojileri üretmemiz gerekiyor. Milli savunmamız, milli ilacımız olması, her türlü teknolojimizin millileşmesi gerekiyor. Eğer büyümek, ilerlemek ve gelişmek istiyorsak bu teknolojiyle olacak ve teknolojiye gereken önemi vermemiz gerekecek” diye konuştu.



Üniversiteler düzeyinde beklenen başvuru olmadı

TÜBİTAK Kayseri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Sebahattin Ünalan ise bu yıl ortaokullar düzeyinde 13’üncüsünü, liseler düzeyinde 49’uncusunu ve üniversiteler düzeyinde de 6’ncısını düzenledikleri yarışmalarda, üniversiteler düzeyinde beklenen katılıma erişemediklerini dile getirdi. Ünalan, “Bunda bizim TÜBİTAK ve koordinatörlük olarak hatalarımız var. Özellikle yarışma takviminde yanlış bir tarihlendirme söz konusu. Başvuru alanlarında da bir karmaşa var. Bu hatalarımızı düzeltmek üzere önümüzdeki dönem için çalışmalar yapıyoruz” şeklinde konuştu.



Bu yıl yarışmalara toplam başvuru sayısının 15 bine ulaştığını söyleyen Ünalan, “TÜBİTAK olarak birinci gayemiz toplumumuzdaki ar-ge kültürünü geliştirmek. Öyle bir toplum olmak istiyoruz ki, içinde yaşadığımız sosyal ve teknik problemlere kayıtsız kalmayalım. Bunlara, düşünerek, araştırarak çözümler bulmaya çalışalım. Bu meyanda TÜBİTAK’ta değişik platformlar oluşturuluyor; olimpiyatlar yapılıyor, proje destekleri veriliyor ve proje yarışmaları düzenleniyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 3 alan ve 8 kategoriden oluşan yarışmanın ödül törenine geçildi. Dereceye giren öğrencilere katılım belgeleri takdim edildi.

