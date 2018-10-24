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Rektör Çalış Güzfest 2018’de Öğrencilere Eşlik Etti

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Öğrenci Konseyi tarafından düzenlenen ‘Güzfest 2018’ etkinliğine katıldı.

Rektör Çalış Güzfest 2018’de Öğrencilere Eşlik Etti

Güzfest 2018’ kapsamında bugün başlayan etkinliklerin Marianne Molu Amfi Tiyatroda gerçekleştirilen aktiviteler kısmının sponsorluğunu ‘GncTurkcell’ yaptı.
Çeşitli oyunlar ve yarışmaların yer aldığı, öğrenci kulüplerinin ise stant açtığı etkinliklerde, öğrenciler doyasıya eğlendi.
Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, etkinlik alanına giderek tek tek öğrenci kulüplerinin stantlarını gezdi.
Etkinlik alanında öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Rektör Çalış, öğrencilerle sohbet etti, bol bol fotoğraf çektirdi. Rektör Çalış, ayrıca etkinlik alanında drone uçurdu ve parmak güreşi yaptı.
Gün boyu çeşitli etkinliklerin yer aldığı festival, 28 Ekim Pazar günü sona erecek.
 

İHA

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