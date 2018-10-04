Rektör Prof. Dr. Sabuncuoğlu: "Sürekli olarak yenilenmek, var olanı geliştirmek zorundayız"

Bir otelde düzenlenen toplantının açılışında konuşan AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, AGÜ'nün kuruluşu ve vizyonu hakkında bilgiler verdi. Yenilenen dünyaya ayak uydurmak için bütün kuruluşların en önemli aktivitelerinden biri olacağını ifade eden Rektör Sabuncuoğlu; "Biz, Yükseköğretimdeki değişik model, yeni model, üniversite çalışmalarını, Ar-Ge çalışmalarının devam edeceğini, daha yapılacak çok iş olduğunu, gidilecek çok uzun yolların olduğunu biliyoruz. Belli bir aşamaya geldik ve hiç de bitmeyecek zaten. Dünya hızlı değişiyor. Bu değişime ayak uydurmak bütün kuruluşların en önemli aktivitelerinden biri olacak gibi gözüküyor. ‘Biz yaptık, bitti. Meyvelerini 10 sene yiyelim’ hiçbir zaman diyemeyeceğiz. Sürekli olarak yenilenmek, var olanı geliştirmek zorundayız. Hatta hızlı koşmamız gerekiyor ki geriden takip etmek yerine biz öncü olarak hareket edelim. Yenilikçi bir insanım. O zaman dünyadaki değişimin de yükseköğretim üzerinde çok büyük etkileri olacağını, hatta yükseköğretim sistemini de komple değiştireceğini hissediyorum. Tüm bildiklerimizi bir kenara koymalıyız, dünyamız değişiyor. Bu değişen dünyada yükseköğretim nasıl değişir ve bu değişen yükseköğretim unsurları ne olabilir, geleceğin yükseköğretim kurumları nasıl olmalıdır araştıralım" dedi.



Üniversitenin sorunlarını da dile getiren Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu; "Yenilikçi dünyaya özgü bir yükseköğretim modeli oluşturmaya yönelik çalışmalar var. Bizim son 2 senedir yaşadığımız insan kaynağı sorununu, kadro izni alamama sorunuyla son 1 buçuk 2 senedir yaşadığımız sorunlar nedeniyle bir türlü istediğimiz kurum içerisi organizasyonu da tamamlayıp tüm iletişim kanallarını aktif şekilde çalıştırdığımız bir ortamı yaratamamızın sonuçları. Bir taraftan projeler yapılıyor, bir taraftan öğrencilere dersler veriliyor, bir kopukluk oldu. Onu bir şekilde toparlayamadık. Bugünkü toplantının amaçlarından bir tanesi ‘Biz neredeyiz, ne yaptık?’ konuşmak" diye konuştu.



Toplantı 'AGÜ Modeli Dört Köşe Sunumları', 'Yol Haritası Grup Çalışması' ve Genel Değerlendirme ve Yorumlar ile devam etti.

