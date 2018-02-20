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Rektör Sabuncuoğlu Yükseköğretim zirvesine katıldı 

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, dünyanın en büyük üçüncü eğitim zirvesi olan Avrasya Uluslararası Yükseköğretim Zirvesi’ne (Eurasian Higher Education Summit-EURIE) konuşmacı olarak katıldı. 

Rektör Sabuncuoğlu Yükseköğretim zirvesine katıldı 

Avrasya Üniversiteler Birliği-EURAS desteği ve DEİK - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu katkılarıyla düzenlenen Avrasya Uluslararası Yükseköğretim Zirvesi, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapıldı.

Etkinliğe 70’den fazla ülkeden 2 bin 500’ün üzerinde rektör, rektör yardımcısı, akademisyen ve uluslararası eğitim sektöründen uzman katıldı.
112 konuşmacının katıldığı zirvede, 42 panel ve seminer gerçekleştirildi. Ayrıca, Türkiye’den 300’e yakın devlet ve vakıf üniversitesi ile Rusya, Çin, Amerika, Birleşik Krallık, Ukrayna, Azerbaycan, İran, Irak, Malezya, İspanya, Almanya, Fransa ve KKTC’nin ülke bazında stantları yer aldı.

AGÜ’nün standının da yer aldığı zirveye Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Rektör Sabuncuoğlu buradaki konuşmasında , “Yeni Nesil Üniversiteler ve AGÜ Modeli” konulu sunum yaparak, AGÜ’nün eğitim, araştırma ve toplumsal fayda misyonlarını anlattı.
AGÜ’de eğitim ve araştırma faaliyetlerini topluma fayda üretecek şekilde tasarladıklarını dile getiren Sabuncuoğlu, sunumunda AGÜ’nün Yeni Nesil Üniversite Projesi’nin Kalkınma Bakanlığı tarafından da desteklenmekte olduğunu vurguladı.

Programa AGÜ’den Uluslararası Ofis Direktörü Emeric Abrignani ile Gençlik Fabrikası Koordinatörü Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç de katıldı.

Avrasya Uluslararası Yükseköğretim Zirvesi Türk yükseköğretiminin dünyaya açılmasını daha etkin bir hale getirmek ve Türkiye’deki üniversitelerin dünyanın marka üniversiteleri ile farklı alanlarda işbirliği yapmasına zemin hazırlamak amacıyla organize ediliyor.


İHA
 

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