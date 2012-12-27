Rektör Yardımcısı Öğrencilere Sitem Etti

ERÜ Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen etkinliğe ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Duman, Kayseri Harp Malulü Gaziler Şehitler Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ali Yavuz ile çok sayıda gazi ve öğrenciler katıldı.

Gazilerle ilgili slayt gösterisinin sunulmasının ardından konuşan ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan, canı uğruna vatanı koruyan gazilere teşekkürlerini iletti. Salonun neredeyse yarısının boş olması üzerine Doğan, “Sınav döneminin yoğunluğundan olsa gerek, salon çok dolu değil. Normalde diğer etkinliklerde bu salon dolu oluyordu. Gazilerimizden öğrencilerimiz adına özür diliyorum, ikinci dönem bu etkinliğin tekrarlanmasını tavsiye ediyorum.” diye konuştu.

Doğan’ın konuşmasından sonra ERÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Duman, ‘Gaziliğin Dini Mertebesi’ adlı sunumunu gerçekleştirdi. Diline, dinine ve tarihine bağlı olan milletlerin gelecekte güçlü olacaklarını ifade eden Duman, şehitlerin ölü olsalar da milletlerin tarihinde önemli yer arz ettiğini söyledi. Vatandaşların hür yaşamasını sağlayan şehitlere herkesin minnet borçlu olduğunu dile getiren Duman, “Şehitlik Müslümanlık için geçerli olan bir kavramdır, dolayısıyla rütbeyi veren Allah’tır. Bu kavram Müslümanlardan başkası için telaffuz edilemez. Onlar şanlarını, şereflerini garanti almışlardır yalnızca. Müslümanlar için şehitlik ölümde kazanılacak en büyük mertebedir. Şan, şeref, toprak, mal, mülk için değil, Allah, vatan, insanlık namına savaşıldığı için bu rütbe kazanılır.” ifadelerini kullandı.

Kayseri Harp Malulü Gaziler Şehitler Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ali Yavuz ile gaziler Harun oğuz, Yımaz Üçkan, Süleyman Özdemir, Osman Parlak ve İsmail Keleş’in yaşam öykülerini öğrencilerle paylaşmasının ardından konferans sona erdi.