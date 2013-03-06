Romanyalı Öğretmenler Kayseri'de

Güvenli internet ortamlarının yaygınlaşması projesinin ortaklarından olan Romanyalı öğretmenler, Türkiye de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını, Kayseri’nin il olarak hem sanayide hem de şehircilikte gelişmiş olduğunu dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz da, Romanyalı öğretmenleri Kayseri’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “İnşallah Kayserimizden güzel anılarla ayrılırlar” dedi.

Romanyalı öğretmenler hafta sonuna kadar Kayseri’de çalışmalarına devam edecek.