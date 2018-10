Sabahları Memur Akşamları İse Üniversite Öğrencisi

Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğünde santralde görev yapan görme engelli 39 yaşında ki İsmail Timuroğlu, okuma azminin sosyal medyada okuduğu küçük bir yazıyla başladığını söyledi. Hayatın her zaman devam ettiğini ifade eden İsmail Timuroğlu, Gazetecilik bölümünü okuyarak öğrenim yolunda şansını denemek istediğini vurguladı.



39 yaşında hem çalışıp hem okuyan İsmail Timuroğlu kendini geliştirmek için üniversite okuduğunu dile getirerek: “Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Santral görevlisi olarak çalışıyorum. Şimdi ise Kayseri Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde 2 .Öğretim Gazetecilik Bölümünü okumaktayım. Okuma azmim sosyal medya da okuduğum küçük bir yazı ile başladı. Yazı Mimar Sinan’ın 70 yaşında Süleymaniye Camisini yaptığını anlatıyordu. Demek ki hayatın devam ettiğini insanın her yaşta bir şeyler yapabileceğini gösterdiği için bende son olarak üniversite sınavına hazırlanıp sınavda şansımı denemek istedim. Gazetecilik bölümünü de kazandım" dedi.



Timuroğlu, "Ailem ne işin var ne yapacaksın zaten işini yapıyorsun dediler ama ben hayatta daha bir şeyleri başarabileceğime inanıyorum. Dışarıdan insanlardan olumlu tepkiler de veren var olumsuz tepkileri veren de var. İnsanlara bakıyorum devlet sana iş vermiş daha ne arıyorsun gibi bakıyorlar. Hayat herkesin birşeyler katacağı bir ortamdır. Bende ilerisi için önümün açılması için kurumumda hem de başka ortamlarda kendimi geliştirmek için üniversite okumayı istedim” diye konuştu.



“Sınava hazırlandığımdan kimsenin haberi yoktu”

Çalışma ortamından boş vakit kaldıkça cihazına indirdiği bir programla dersleri radyo dinler gibi dinleyerek sınava hazırlandığını açıklayan İsmail Timuroğlu, üniversiteyi kazanmasının kendisi için de sürpriz olduğunu söyledi.



Timuroğlu, "Çalışma ortamında üç kişiyiz. Aralarında ben görme engelli olanım. Sabahın 06.30’unda başlayan bir günüm akşam saat 22:00’da bitiyor. Sınavlara hazırlandığımdan kimsenin haberi yoktu. Kurumumda boş vakitlerimde radyo dinliyormuşum gibi derslere hazırlandım. Kazanmam aslında bana da sürpriz oldu. 4 yıllık bir bölüm geldiğinde mutlu oldum. Açık öğretim ise benim için en son şanstı. Görme engelli olduğum için yazı okuyamıyordum. Bir program indirip yükledim. Derslerimi ise oradan dinledim. Benim ki sadece denize bir damladır. Bence daha büyük şeyler yapılabilir. Çünkü bu ülkenin daha iyi düşünen ve çığır açan engelli veya sağlıklı olsun insanlara ihtiyacı vardır” dedi.



Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünün ilk görme engelli öğrencisi olan İsmail Timuroğlu, dersleri çalışması için gönüllü okuyuculara ihtiyacı olduğunu ve ders kitaplarının seslendirilmesiyle beraber ders çalışabileceğini söyledi.

“Hayatta hiçbir şey imkansız değildir”



İnsanların kendisini sorgulaması gerektiğini söyleyen Timuroğlu, insanların 'ben yaparım' diyerek yola çıkması gerektiğine inandığını ve gazetecilik bölümünden mezun olduktan sonra da gazetecilik yapmak istediğini açıkladı. İnsanlarda azim olması gerektiğini belirten İsmail Timuroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“İlk önce insanın kendini bir sorgulaması lazımdır. Hayatta hiçbir şey imkansız değildir. Yeter ki bizlerde biraz azim olsun. Yeter ki insan yapacağı şeyi kafasına koysun. Ben yaparım diyerek yola çıksın ve her şey olabilir. Gazeteciliğimi kazandım da biraz da şaşırdım. Bu bölümü okuyan ilk görme engelli de benmişim. Sınıfta ki arkadaşlarımın kitapları seslendirmesiyle beraber onları dinleyerek derslerime çalışacağım. Derse katılarak da başaracağıma inanıyorum. Benim burada gönüllü okuyuculara da ihtiyacım var. Arkadaşlarım yardımcı oluruz yaklaşımındalar. Mezun olduktan sonra gazetecilik yapmak istiyorum. Ben şuna inanıyorum, imkanlar ve şartlar olduğu vakitçe kalemşor olmak, Türkiye’nin yönüne yön katmak bizim gibi insanlara fırsat verildiği sürece dürüst ülkemizin geleceğine faydalı yönler vermek istiyorum”



Görme engelli İsmail Timuroğlu, işe gelirken karşıdan karşıya geçmenin tek başına zor olduğunu dile getirerek, bu tür işlerin tek kişinin harcı olmadığını ifade etti. Timuroğlu, hem işini ve hem okulunu devam ettirebilmesi için yetkililerden yardım istediğini söyledi.