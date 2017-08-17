Sadi Özmen Türkiye üçüncüsü

Yarışmanın 16 Mayıs 2017 tarihinde yapılan Kayseri il içi “Etkin Hutbe Sunumu Yarışması”nda birinci olan Sadi Özmen; 17 Haziran 2017 tarihinde, Kırşehir’de yapılan ve içlerinde Sivas, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Niğde, Aksaray ve Konya’nın bulunduğu 8 il arasında gerçekleşen Bölge yarışmasında da birinci olmuştu.



Hem ilimiz ve hem de bölge birincimiz olan Sadi Özmen, Isparta’da 9 bölgenin birincilerinin yarışarak sunumlarını yaptıkları Türkiye finalinde ise üçüncülüğü kazandı.

KURUM HABER

