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Sadi Özmen Türkiye üçüncüsü

Melikgazi ilçe Müftülüğüne bağlı olan Salıbahçe Camii İmam Hatibi Sadi Özmen Isparta’da yapılan “Etkin Hutbe Sunumu Yarışması’nın finalinde Türkiye 3.’sü oldu.

Sadi Özmen Türkiye üçüncüsü
Yarışmanın 16 Mayıs 2017 tarihinde yapılan Kayseri il içi “Etkin Hutbe Sunumu Yarışması”nda birinci olan Sadi Özmen; 17 Haziran 2017 tarihinde, Kırşehir’de yapılan ve içlerinde Sivas, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Niğde, Aksaray ve Konya’nın bulunduğu 8 il arasında gerçekleşen Bölge yarışmasında da birinci olmuştu.
 
Hem ilimiz ve hem de bölge birincimiz olan Sadi Özmen, Isparta’da 9 bölgenin birincilerinin yarışarak sunumlarını yaptıkları Türkiye finalinde ise üçüncülüğü kazandı.
KURUM HABER
 
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