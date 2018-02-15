Seferberliğe KAYMEK’ten destek

Kurulduğu günden bu yana okuma-yazma oranının yükseltilmesi için büyük gayret gösteren KAYMEK 2005 yılından bugüne kadar 2 bin 340 kursiyerin okuma-yazma öğrenerek sertifika almasını sağladı.



KAYMEK, Cumhurbaşkanımız ve eşinin himayelerinde başlatılan kampanyaya da destek vererek 94 kursiyere ulaştı. Mimsin, Ziya Gökalp ve Turgutreis KAYMEK Kurs Merkezlerinde okuma yazma bilmeyenler için başlatılan kurslar devam ediyor.

İHA