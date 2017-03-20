ŞEHİR AKADEMİ BİLGİ SEMİNERLERİ BAŞLADI

Şehir Akademi’nin bu haftaki ilk dersini İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lütfi Sunar verdi. “Dünyanın Bilgisi: Modernitenin Dünya Tarihinde Konumlandırılması” konulu dersin başında Kayseri’deki Şehir Akademi derslerine değinen Doç. Dr. Sunar, “Kayseri’de bereketli bir ilim, kültür ve fikir ortamı oluşuyor. Neticelerini inşallah yakın bir zamanda görürüz” dedi.

“Dünyanın Bilgisi” konulu dersinde bilginin tarihçesi ve kullanılma biçimiyle ilgili açıklamalarda bulunan Lütfi Sunar, “Yeni bir dünyayı kurmak, yeni bir toplumu inşa etmek; dünyayı tanımayı, dünya hakkında bir yargı sahibi olmayı ve kendinizi dünyada konumlandırmayı gerektirir” dedi. Avrupa’daki yeni bilgi anlayışından da bahseden Doç. Dr. Sunar, Avrupa’nın 17. yüzyılda Müslümanlaşmaması ya da Çin inancından etkilenmemesini bu yeni anlayışa bağladı ve “Bu anlayış Avrupa’nın dönüşmesini engelleyen bir mekanizma oluşturdu” diye konuştu.







İkinci ders Aydın’dan

Şehir Akademi’de bu haftaki ikinci dersi Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın verdi. “Bilginin Tanımı, Mahiyeti ve Türleri” konulu dersinde sosyal medyadaki paylaşımlara değinerek çarpıcı ifadeler kullanan Mustafa Aydın, “Sosyal medyadaki paylaşımlar bir zeka atışı; ama 1 milyon tweetten adam gibi bir bilgi çıkmaz. Akşamki bilginin sabaha geçerliliği kayboluyor. Bilgilerimizin mutfaktaki domates kadar ömrü yok. Akşamki bilgi sabaha bayatlıyor. Bu bilgilerin üzerine bir düşünce başlamalı. Şu anda pek az düşünür var. Herkes yazıyor, herkes okuyor; ama bilgi bir malumat olarak bitiyorsa problem var demektir. Ne yazık ki düşünür çıkmıyor. Düşünür çıkmayınca bu süreç böyle devam ederse bilgi de çıkmayacak” dedi. (Kurum haberi)