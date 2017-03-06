Şehir Akademi'de dersler başladı

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki ilk derste, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türk bilim tarihçisi Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, "Varlık-Bilgi-Değer Üçgeninde İslam Temeddünü" konusunu anlattı.

Sunumuna Şehir Akademi'nin açılışının hayırlı olmasını dileyerek başlayan Fazlıoğlu, bir şeyi yapmanın yanında istikametin de çok önemli olduğunu belirterek, Şehir Akademi’nin hedefine ulaşmasını temenni etti.

Kayseri'nin geleneği ve tarihi arka planı itibarıyla ilmi ve entelektüel bir merkez olduğunu ifade eden Fazlıoğlu, "Osmanlı devleti ve medeniyetinin kurucu illerinden birisi de Konya ile birlikte Kayseri'dir." dedi.

Dersi ile ilgili yaklaşımını da dile getiren Fazlıoğlu, "Şehir Akademi'de birlikte düşüneceğiz. Düşünmek insanın kendini terk etmemesi ve insan kalmakta direnmesidir." diye konuştu.

Okumanın, bilgi toplamanın önemini de vurgulayan Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, "Cehalet, amaçsız dolaşmaktır. İslam öncesi döneme bu nedenle cahiliye denir. Oradaki cahiliye hayatı, amaçsız yaşamak anlamındadır. Hayatı gayesiz görüyorsan profesör de olsan cahilsindir. Okumak, toplamaktır. Neyi toplayacağız, alametleri toplayacağız ve sonuçta ilim ortaya çıkacak." dedi.

Akademide, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Türer de "Felsefede Varlık Sorunu" konulu ders verdi.

Var oluşu anlayabilmek için önce resim yapmak ya da kavramları oluşturmak gerektiğini ifade eden Türer, "Var oluşu kendi kavramlarınızla anlayamıyorsanız o zaman ödünç kavram alıyorsunuz. Kavramlar, gelişgizel oluşturulmaz. Birinci sorun o yüzden kavram üretebilmektir. Ödünç kavramlarla gerçekliğe baktığınızda şaşı ya da yamuk görürsünüz. Çünkü kavramlar sizin gözlüğünüzdür. Böyle olunca kadim dünyanın kavramları ile modern dünyanın kavramlarını birbirine karıştırırsınız." diye konuştu.

Prof. Dr. Türer, kavramlardan daha büyük resim çizme ya da kavramlar arasında ilişkiler kurmanın adının da tefekkür olduğunu kaydetti.

Kurum Haberi

