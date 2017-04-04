Şehir Akademi’de değer seminerleri

Şehir Akademinin değer seminerlerinin ilkini Büyükşehir Belediyesinin bastırdığı ‘Düşünen Şehir’ ve ‘Şehir Kültür Sanat’ dergilerinin yayın yönetmeni Dursun Çiçek verdi. ‘Aydınlanma Ahlakı ve Yansımaları’ konulu seminerde bilginin varlıkla değer arasında çok tehlikeli bir noktada olduğunu ifade eden Çiçek, “Varlıkla ilgili doğru bilgiye sahip değilseniz değer anlayışınızda buna bağlı olarak yanlış olur. Varlık, bilgi değer, zaman, mekan, siyasetle ilgili temel kavramlara vakıf değilseniz hayatınızın anlam ve manasıyla ilgili adım dahi atamazsanız. İnsanca yaşamak istiyorsak bu kavramlarla ilgili bilgilerimizin sağlıklı olması gerekir. Varlıkla ilgili doğru bir bilgiye sahip değilseniz değerin ne olduğunu anlayamazsınız. Değer somutlaşmamışsa zaman anlayışınızda bir problem vardır. Zaman anlayışı oluşmamışsa medeniyet tasavvurunuz olamaz. Böyle bir şey yoksa da dünyayı, insanı ve kendinizi belirleyecek sosyal, kültürel ve siyasal düşünceniz olmaz” dedi.

Şehir Akademi’deki değer seminerlerinin ikincisine konuşmacı olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oktay Taftalı katıldı. ‘Değer Üreten Bir Varlık Olarak İnsan’ konulu seminerde değer üretmenin önemini vurgulayan Taftalı, “Zanaatınız neyse onunla ilgili değer üreteceksiniz. İnsanlık bir değerler manzumesi içinde yaşıyor ve bu değerleri birileri üretiyor. Değerlerin kaynağı akıldır. Bireysel varlığımızı ya da toplum olarak varlığımızı meşru kılmamızın yolu bir amaca yönelik harekettir. Hiçbir amacınız yoksa meşruiyetinizi bir cemiyet içinde sürdürmeniz mümkün değildir” diye konuştu.

İHA

