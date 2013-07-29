Semerkand Galleri Mezuniyet Töreni

Sabancı Kültür Sitesinde düzenlenen mezuniyet törenine, Gönüllü İl Eğitim Sorumlusu Cüneyt Alkan, yaz okullarından mezun olan öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende açılış konuşmasını yapan Gönüllü İl Eğitim Sorumlusu Cüneyt Alkan, “Malumunuz yatılı yaz okulumuzu tamamladık. Gençlerimiz bu yaz okulunun inşallah faydasını görürler. Yaz okullarının kıymetini küçümseyemeyiz. Yaz okulumuzda çocuklarımız 318 saat ders gördüler. Ayrıca sosyal aktivite olarak ebru, masa tenisi, voleybol, basketbol gibi farklı etkinliklerle spor yaptılar. Mezun olan 75 öğrencimiz inşallah burada almış oldukları eğitimleri normal yaşantılarında da sürdürürler” diye konuştu.