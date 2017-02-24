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Sera kuluçka merkezi’nde ‘girişimcilik sohbetleri’ başlıyor

Sera Kuluçka Merkezi’nde girişimci adaylarının günümüz gelişmelerini yakından takip etmelerini sağlayacak, onlara global bakış açısı kazandıracak ‘Girişimcilik Sohbetleri’ başlıyor.

Sera kuluçka merkezi’nde ‘girişimcilik sohbetleri’ başlıyor
Sektörden deneyimli konuşmacıların katılacağı ‘Girişimcilik Sohbetleri’ etkinliği ile ilgili bilgi veren
Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hidayet Kiraz şunları söyledi:” Sera Kuluçka Merkezi, iş fikirlerini ürüne/hizmete dönüştürüp başarılı girişimciler yetiştirmeyi amaç edinmiş özgün bir kuluçka programıdır.
Sera Kuluçka Merkezi olarak kendi işini kurma ve geliştirme hayali taşıyan girişimcilere uygulamalı örneklerle, tecrübe paylaşımlarıyla bu tür farklı etkinlikler düzenleyerek yön vermeye çalışıyoruz. Yaz başına kadar sürecek olan “Girişimcilik Sohbetleri” ile girişimcilerin interaktif bir biçimde birbirleri ile tanışacağı, sektörden deneyimli konuşmacıların katılacağı, samimi bir ortamda deneyimlerini paylaşabilecekleri bir etkinlik düzenliyor olacağız.
İsteyen tüm girişimcilerin ve girişimci adaylarının ücretsiz olarak katılabileceği bu etkinlik kendine has kuluçka modeli ile örnek gösterilen Erciyes Teknopark Sera Kuluçka Merkezi’nde her perşembe günü düzenleniyor olacak.”

İHA

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