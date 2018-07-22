Sınav stresini atan gençler nasıl tercih yapmalı?

Yükseköğretim Kurumlarına Giriş Sınavı (YKS), geçtiğimiz hafta sonu tamamlandı. YKS'ye giren binlerce üniversite öğrencisi adayı merakla sınav sonuçlarını bekliyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YKS tercih kılavuzu yayınlandı ve üniversite kontenjanları belli oldu. Uzman Klinik Psikolog Aile Danışmanı Zehra Binici Tekin, adayların tercih süreçlerine dair İhlas Haber Ajansı'na (İHA) değerlendirmelerde bulundu. Birçok öğrencinin üniversitede okuduğu mesleği yapmamasının nedenlerine ilişkin Tekin, bu konuda birçok etken olduğunu ancak temel faktörün yüksek puan alan adayın ailesi tarafından istediğinin dışında bir alana yönlendirilmesi olduğunu kaydetti. Tekin, "Aileler, 'puanın ziyan olmasın, şurayı yaz' gibi bir tutum geliştirebiliyor. Ebeveyn şuna dikkat etmelidir, puanı ziyan olmasın diye çocuğumuzun hayatı mı ziyan olsun? Çünkü meslek seçimi bizim düşündüğümüzden çok daha önemli, çok daha özel bir süreç. Çocuğun meslek hayatı onun kişiliğini ve yaşamını şekillendirecek. Gireceği ortamları belirleyecek, evliliğini, hedeflerini, kariyerini, her şeyini bu tercih belirleyecek. Puanı yüksek veya düşük fark etmez önemli olan gencin istediği bölüme gitmesidir" şeklinde konuştu.



"Gençlerin öncelikle kendini tanıması gerek"

Tercih aşamasında nelere dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Tekin, "Çocuğun öncelikle kendini tanıması gerekiyor. Kendini tanıması doğru meslek tercihi yapabileceği anlamına gelir. Kendini tanımada çocuk yeteneklerinin, ilgilerinin, heveslerinin ve güçlü yanlarının farkındadır. Hayatı daha iyi analiz edebiliyordur, kararlarını alabiliyordur, dolayısıyla kendini iyi tanıyordur. Kendini iyi tanıyan çocuğumuz doğru meslek tercihi yapacaktır" dedi.

Tercih sürecinde ailelerin de önemli rol oynadığının altını çizen Tekin, "Zamanı ve çağı iyi tanımak lazım. Bugün ortaya çıkan, yeni açılan meslekler var, bunları iyi tanımak lazım. Aileler bugün çok revaçta diyerek bir mesleği seçmelerini isteyebiliyor ancak unutmamak lazım, bugünün popüler mesleği, geleceğin de popüler mesleği olmayacak. Gencin atacağı doğru adım kişiliğine, karakterine, hedeflerine ve yeteneklerine uygun mesleği seçmesidir. Seçeceği meslek bugünün popüler mesleği olmayabilir ama onu mutlu edecektir. Çünkü ömür boyu o mesleği icra edecek. Örneğin, çocuğun puanı yüksek diye mimar olmak istediği halde aile puanı ziyan olmasın diye tıbba yönlendiriyor. Bir doktora gittiğinizde öncelikle güler yüz beklersiniz ama mesleğini sevmeden yapıyorsa nasıl güler yüzlü olmasını bekleyebiliriz?" ifadelerini kullandı.



"Bir yıl daha beklemek kayıp değil, yatırımdır"

İstediği puanı elde edemeyen gençlerin bir yıl daha kaybetmemek için var olan puanla başka bir alan seçmemesi gerektiğini dile getiren Tekin, "Ben bu duruma bir yıllık kayıp gözüyle bakmıyorum, bu geleceğe yatırımdır. Hedeflediğiniz mesleğe gerekli olan puanı pes etmeden bir sonraki sınavda tutturacaksanız, bu farkındalığa sahipseniz bir yıl daha bekleyebilirsiniz" diye konuştu.



Tekin, meslek seçimi konusunda gencin istediği mesleği yapan kişilerle bir araya gelip sohbet etmenin, fikirlerini almanın da önemine değindi. "Tercih zamanında yaşanan kargaşa çok kaygı vericidir" diyen Tekin, ailelere çocuğuyla çatışmaya girmemelerini önerdi. Tekin, "Her Güne Bir Tavsiye" adlı kitabında sınav ve tercih sürecine ilişkin önemli bilgiler olduğunu da aktardı.